إقتصاد

الفاو تدق ناقوس الخطر.. أسعار الأغذية تُسجّل أعلى مستوى منذ عقد!

Lebanon 24
07-01-2022 | 00:16
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أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو" أن أسعار الأغذية العالمية بلغت أعلى مستوى لها منذ 10 سنوات عام 2021، مسجّلة ارتفاعا بمعدّل 28 في المئة مقارنة بالعام السابق.

وتراجع مؤشر أسعار الغذاء التابع لـ"فاو"، والذي يتابع التغيرات الشهرية التي تطرأ على أسعار السلع الغذائية الأساسية، بدرجة ضئيلة في كانون الأول. لكنه بلغ 133.7 نقاط، ما يعني أنه بقي قريباً من المستوى القياسي البالغ 137.6 نقاط الذي سجّله في شباط 2011. وبلغ المؤشر 125.7 نقاط للعام بأكمله، وهو الأعلى منذ عقد.

وأفاد كبير خبراء الاقتصاد لدى "فاو" عبد الرضا عباسيان في بيان: "بينما يتوقع أن يؤدي ارتفاع الأسعار عادة إلى ازدياد الإنتاج، لا تترك أسعار المدخلات والوباء العالمي المتواصل والظروف المناخية الضبابية أكثر من أي وقت مضى، فسحة كبيرة للتفاؤل حيال عودة ظروف سوقية أكثر استقرارا حتى في 2022".

وأشار إلى أن أسعار جميع أصناف الأغذية ارتفعت العام الماضي جرّاء ازدياد الطلب. وارتفعت أسعار الزيوت الغذائية بمعدل بلغ 66 في المئة العام الماضي، لتسجّل مستوى قياسيًّا.

أما أسعار الحبوب، فارتفعت بنسبة 27 في المئة، لتصل إلى مستوى غير مسبوق منذ العام 2012، فيما ارتفعت أسعار الذرة بنسبة 44.1 في المئة والقمح بـ31.3 في المئة. وارتفعت أسعار اللحوم بمعدل 12.7 في المئة عام 2021 ومنتجات الألبان بـ16.9 في المئة.

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