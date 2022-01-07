عربي-دولي

حصيلة قياسيّة لإصابات "كورونا" في العالم!

Lebanon 24
07-01-2022 | 00:49
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أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيلها أكثر من 2.6 مليون إصابة جديدة بفيروس كورونا في العالم، ما يمثّل حصيلة يومية قياسية.

وأفادت المنظمة، في تقرير لها، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" حول العالم خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 2618130 حالة مقابل 2294039 الأربعاء، ما كان يمثل مؤشرا قياسيا سابقا، لتصل الحصيلة العامة مستوى 296496809 حالات.

كما ذكر التقرير أن عدد الوفيات جراء المرض ازداد بواقع 8168 حالة، مقارنة مع 7011 في بيانات الأربعاء، ليصل عدد ضحايا الجائحة إلى 5462631.

وفي وقت سابق، أفادت منظمة الصحة العالمية في تقرير أسبوعي بأن معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم ارتفع خلال الأيام الـ7 الماضية بنسبة 71%، قائلة إن هذه الزيادة ترقى إلى "تسونامي" مع انتشار المتحور "أوميكرون" الجديد في جميع أنحاء العالم.

وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس: "في الأسبوع الماضي سجلنا أكبر عدد من الإصابات بكوفيد-19 حتى الآن منذ تفشي الجائحة".
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