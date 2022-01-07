عربي-دولي

الامارات العربية المتحدة: جديدها بدأ اليوم

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
07-01-2022 | 02:45
A-
A+
Doc-P-904658-637771425902591040.jpg
Doc-P-904658-637771425902591040.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يبدأ موظفو القطاع الحكومي الإتحادي والحكومات المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بإستثناء إمارة الشارقة، اليوم الجمعة عملهم في إطار الدوام الأسبوعي الجديد من الإثنين الى الجمعة، على تكون العطلة الأسبوعية (weekend) يومي السبت والأحد.
ويتضمن نظام العمل الجديد إمكانية تطبيق ساعات الدوام المرنة والعمل عن بعد.
نظام العمل الجديد هذا يعزّز موقع الإمارات الإستراتيجي والفاعل في الإقتصاد العالمي، خصوصاً أن أيامه تتطابق مع أيام التبادلات والمعاملات التجارية والنقدية والإقتصادية مع الدول حول العالم التي تعتمد العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد، كما أنه سيدعم القطاع المالي من خلال العمل على المواءمة مع أيام العمل في البورصات والمصارف وأسواق المال العالمية.
تجدر الإشارة الى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتألف من سبع إمارات هي: أبو ظبي، دبي، الشارقة، رأس الخيمة، عجمان، الفجيرة وأم القيوين.
المصدر: خاص "لبنان 24"

عربي-دولي

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:22 | 2022-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2022-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2022-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:36 | 2022-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:03 | 2022-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:00 | 2022-01-07
04:30 | 2022-01-07
04:00 | 2022-01-07
03:32 | 2022-01-07
03:30 | 2022-01-07
03:00 | 2022-01-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website