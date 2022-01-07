الامارات العربية المتحدة: جديدها بدأ اليوم

يبدأ موظفو القطاع الحكومي الإتحادي والحكومات المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بإستثناء إمارة الشارقة، اليوم الجمعة عملهم في إطار الدوام الأسبوعي الجديد من الإثنين الى الجمعة، على تكون العطلة الأسبوعية (weekend) يومي السبت والأحد.ويتضمن نظام العمل الجديد إمكانية تطبيق ساعات الدوام المرنة والعمل عن بعد.نظام العمل الجديد هذا يعزّز موقع الإمارات الإستراتيجي والفاعل في الإقتصاد العالمي، خصوصاً أن أيامه تتطابق مع أيام التبادلات والمعاملات التجارية والنقدية والإقتصادية مع الدول حول العالم التي تعتمد العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد، كما أنه سيدعم القطاع المالي من خلال العمل على المواءمة مع أيام العمل في البورصات والمصارف وأسواق المال العالمية.تجدر الإشارة الى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتألف من سبع إمارات هي: أبو ظبي، دبي، الشارقة، رأس الخيمة، عجمان، الفجيرة وأم القيوين.