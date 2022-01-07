الشرق الاوسط بحالة تأهب والاستخفاف بالتهديد باندلاع حرب غير مبرر

كتب موقع "ميدل إيست أي" البريطاني" :وصلت المحادثات في فيينا الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي الإيراني، الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في العام 2018، إلى مرحلة حرجة. لقد دخلوا بالفعل جولتهم الثامنة ولا تظهر الفجوات بين الأطراف المتفاوضة أي بوادر للتضييق. فيما لا يزال الوفد الأميركي في فندق يريد المحاورون الأوروبيون، صفقة سريعة على أساس رفع جزئي للعقوبات، وتجميد التخصيب، والعودة الكاملة للتفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويريد الإيرانيون عودة كاملة إلى الصفقة التي أبرموها في العام 2015، ورفع جميع العقوبات المفروضة عليهم، وضمان عدم قدرة الولايات المتحدة على الانسحاب من الصفقة في المستقبل، ونظام للتحقق.وبحسب "ميدل إيست أي" من بين كل هذه المطالب، فإن أصعب مطلب يمكن تحقيقه هو التحقق. من وجهة نظر الحكومة الإيرانية الحالية، إن عدم وجود نظام للتحقق كان الفشل الرئيسي للصفقة الأصلية. هذا الأمر سمح للإدارة الأميركية في عهد الرئيس باراك أوباما بمواصلة العقوبات. وانسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، تحت ضغط من رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك بنيامين نتنياهو، من الصفقة الإيرانية وبدأ سياسة "الضغط الأقصى". عكس الرئيس الأميركي جو بايدن الكثير مما فعله ترامب في أيامه الأولى في منصبه، لكنه لم يعكس بشكل كبير هذه السياسة التي استمرت حتى يومنا هذا".وتابع الموقع، "يلوح الأوروبيون، بريطانيا وفرنسا وألمانيا والإتحاد الأوروبي، بما يتخيلون أنهما عائقان كبيران في حالة انهيار المحادثات. الأول يتمثل بالعودة إلى عقوبات الأمم المتحدة، لأن المحادثات لن تنهار فحسب، بل ستنهار خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) أيضًا. والثاني هو "الخطة ب"، أو التهديد بضربات جوية إسرائيلية بدعم أميركي. إن العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة أضعف وأكثر محدودية في نطاقها وتم تنفيذها بالفعل في إطار العقوبات التي فرضها ترامب. لن تمثل الأمم المتحدة نقطة ضغط لإيران. من ناحية أخرى، فإن انهيار خطة العمل الشاملة المشتركة يعني طرد فرق التفتيش النووية التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية من إيران. في ظل الوضع الحالي، علقت إيران حق الوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة في إجراء عمليات تفتيش تدخلي على المنشآت النووية وأسقطت أربع من كاميراتها في كرج، حيث تم بناء أجهزة الطرد المركزي لليورانيوم، بعد أن قامت إسرائيل بتخريب الموقع في حزيران من العام الماضي. تم الآن إعادة تركيب هذه الكاميرات، لكنها لا ترسل إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. يجب تسليم اللقطات التي تخزنها إيران في حال نجاح المحادثات في فيينا. وسيتم تدمير الأدلة الحيوية حول التخصيب إذا انهارت خطة العمل الشاملة المشتركة. وسيعتمد المفتشون النوويون الدوليون، مرة أخرى، على حدسهم بشأن برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم. إذاً، ماذا ستكون فائدة ذلك؟"حرب أخرى؟وبحسب الموقع، "إن غارة جوية إسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية، وكذلك بالضرورة على مراكز القيادة والتحكم وأنظمة الدفاع الجوي، من شأنها أن تؤدي إلى أكبر حريق إقليمي منذ غزو العراق في العام 2003. ومن شأن ذلك أن يتسبب في وقوع إصابات واسعة النطاق في صفوف المدنيين، ويعطل إنتاج النفط في الخليج، ويؤدي إلى غارات جوية استباقية في جنوب لبنان، وربما في غزة أيضًا. ستطلق إيران ووكلاؤها مئات الصواريخ على منشآت نفطية في الخليج وكذلك على أهداف عسكرية في إسرائيل. لا ينبغي أبدًا الاستخفاف بالتهديد بوقوع حرب أخرى في الشرق الأوسط، لأن جزءًا كبيرًا من المنطقة أصبح بالفعل في حالة تأهب. لكن من غير المرجح أن تكون الإدارة الجديدة لإبراهيم رئيسي تخادع عندما تقول إنها مستعدة لمثل هذه الضربة. إن تحليل التكلفة والعائد للضربة العسكرية يجعل القراءة رصينة للصقور الإسرائيليين. لن تسمح أذربيجان للطائرات الإسرائيلية باستخدام مطاراتها لشن هجوم، على الرغم من أن الطائرات الإسرائيلية بدون طيار استخدمتها في مهام تجسس في إيران. هذا يترك ضربة مباشرة من إسرائيل نفسها. يشير يوسي ميلمان، كاتب في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إلى أنه حتى لو نجحت طائرات F35 الإسرائيلية، المحملة بالكامل والتي تحتاج إلى إعادة التزود بالوقود، في اجتياز المجالين الجويين الأردني والعراقي دون أن يتم اكتشافها، وهذا أمر كبير، سيكون لديهم فرصة واحدة فقط لشن هجوم معطل على المنشآت النووية ومراكز القيادة وأنظمة الدفاع الجوي. حتى لو نجحت هذه المهمة بنسبة مائة في المائة، فمن غير المرجح أن تحقق أي شيء بخلاف انتكاسة مؤقتة لبرنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني. إيران سوف "تعيد البناء بشكل أفضل"، كما فعلت بعد كل عمل تخريبي و / أو اغتيال. كانت هذه هي الحجة التي قدمتها إدارة بايدن لإسرائيل عندما استؤنفت المحادثات. قالت الولايات المتحدة في ذلك الوقت إن ضرب إيران يقدم راحة تكتيكية لإسرائيل، وليس استراتيجية، وسيكون الأمر نفسه أكثر صحة الآن. علاوة على ذلك، سيتم تأطير رد إيران على أنه انتقام شرعي لعمل حرب. على الرغم من أن طهران لم تعلن مسؤوليتها عنهم أبدًا، فقد أظهر الإيرانيون بالفعل، من خلال هجمات الطائرات بدون طيار وصواريخ كروز على مصنعي أرامكو وهجمات الألغام غير المنتظمة على ناقلات النفط التي تستخدم الموانئ الإماراتية في العام 2019، أن الضرر الذي يمكن أن يلحقوه بأي دولة عربية تساعد في الهجوم عليهم سيكون كبيرا. يكفي أن نعلم أن إنتاج النفط السعودي انخفض إلى النصف لأسابيع بعد الهجوم. وهذا لا يشمل ما يمكن أن تفعله الصواريخ الاستراتيجية الإيرانية وترسانة حزب الله الصاروخية لأهداف في إسرائيل نفسها. وتجدر الإشارة إلى أن الإمارات لم تلم إيران رسمياً على الهجمات على الناقلات التي تستخدم موانئها. منذ ذلك الحين، وقعت الإمارات العربية المتحدة صفقة مع إيران تسمح للإماراتيين بفتح طريق تجاري براً إلى أوروبا عبر تركيا، مما سيختصر الوقت الذي يستغرقه من 20 يومًا إلى سبعة أيام؛ كما تغير الإتجاه السائد في الرياض".البراغماتية الخليجيةوتابع الموقع، "قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان هذا الأسبوع عن إيران: "العرب يمدون أيديهم للأشقاء في إيران إذا استجابوا لمعالجة المخاوف العربية التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها مثل دعمها للمليشيات الإرهابية وسعيها لامتلاك أسلحة نووية". أحدثت كلمة "أشقاء" مفاجأة كبيرة. إن البراغماتية التي تظهرها أبو ظبي، وبدرجة أقل الرياض، في الرغبة في تطبيع العلاقات مع محور البلدان التي أمضوا معظم العقدين الماضيين في محاولة سحقها، قطر وتركيا وإيران، قد أضعفت إلى حد كبير الآمال في أن يؤدي التطبيع العربي مع إسرائيل إلى خلق محور نشط مناهض لإيران، أو "الناتو العربي". ومن بين الدلائل على ذلك نهج الإمارات العربية المتحدة "خذها أو اتركها" لصفقة خط الأنابيب مع إسرائيل والتي سترسل النفط من إيلات إلى عسقلان. هناك عدد من الأسباب لذلك، ليس أقلها تأثير مثل هذه الصفقة على تثبيط حركة المرور عبر قناة السويس. لكن أحدها هو علاقات أبو ظبي المتنامية مع إيران. هل سيبدأ أي زعيم لدولة اهتزت حتى النخاع من جائحة كوفيد -19، وما زالت في حالة أزمة، عن طيب خاطر، حربًا في الشرق الأوسط تحضر فيها صواريخ تحلق في جميع أنحاء الخليج والشام؟ هل يستطيع أي رئيس أميركي، وضع نصب عينيه التعافي من الوضع الاقتصادي الهش، أن يتسامح مع زيادة سعر النفط بمقدار ضعفين إلى ثلاثة أضعاف؟ الجواب الواضح لكلا السؤالين هو كلا. إيران مهددة بأوراق تعلم أن واشنطن من غير المرجح أن تلعبها".لا بطاقات للعبوبحسب الموقع، "الحقيقة الواضحة للأمر هي أن الدبلوماسيين الأوروبيين والأميركيين في فيينا فقدوا نفوذهم على إيران. لقد أخضعوا البلاد لأسوأ ما يمكنهم تحقيقه، ولم تنج إيران فحسب، بل أصبحت أقوى. والأكثر إثارة للقلق من الصقور الغربيين هو رد الفعل الذي قد تضطر إليه روسيا والصين على انهيار محادثات فيينا. هذا هو الاختلاف الأكبر بين العام 2015 واليوم. لدى كل من الرئيسين فلاديمير بوتين وشي جين بينغ مجموعة من الأسباب الأخرى لعدم لعب الكرة مع أوروبا وأميركا. لقد تدهورت علاقتهم مع واشنطن لدرجة أنه أصبح من الصعب للغاية التعاون في أي قضية. يطالب بوتين بانسحاب أساسي لحلف الناتو على حدوده في أوروبا الشرقية، ويبقي 90 ألف جندي على أهبة الاستعداد في منتصف الشتاء لغزو أوكرانيا. شي عازم على إعادة توحيد تايوان مع البر الرئيسي. وكما أوضحت المحادثات في فيينا بشكل واضح، يحظى الوفد الإيراني بدعم واسع من كلا القوتين. أصبحت الخلافات الثلاثة مرتبطة بشكل علني. وسيتوجه الرئيس رئيسي إلى موسكو الشهر المقبل وسيسافر وزير خارجيته إلى الصين. هذا، على الأقل، يفتح إمكانية الرد على هجوم على إيران، بطريقة ما، من قبل كل من روسيا والصين. هنا مرة أخرى، يُوجه بايدن تهديدات لبوتين، مثل قطع روسيا عن النظام المصرفي السريع، في حالة غزو أوكرانيا، الأمر الذي قد يأتي بنتائج عكسية على أوروبا الغربية. كيف ستدفع ألمانيا ثمن الغاز الروسي، على افتراض أنها لا تزال تحصل عليه؟ هل عن طريق سحب حقائب مليئة بالدولارات عبر الحدود البولندية؟ الأوراق الحقيقية هي بيد الزعيم الروسي. فهو وشي يمتلكان القدرة على جعل الحياة صعبة للغاية على الصقور الغربيين. بعيدًا عن ترويض روسيا والصين، تدفع الولايات المتحدة بهما إلى أحضان بعضهما البعض، ويخبرنا التاريخ أنهما ليسا حليفين طبيعيين. في العام 2015، كانت الولايات المتحدة هي القائد المعترف به للمعسكر الذي دفع التنازلات بشأن إيران. أما الآن فالأمر ليس كذلك. وقال مصدر إيراني في فيينا لموقع "ميدل إيست أي"، "المشكلة هي أن الأوروبيين والأميركيين يلعبون لعبة لا مجال للربح فيها، لكن لم يعد لديهم نفوذ. إذا كانت هناك عقوبات مخفية أكثر من "الضغط الأقصى"، لكان ترامب قد استخدمها بالفعل"."وختم الموقع، "سوف يتطلب الأمر رئيسًا أميركيًا حكيمًا وواثقًا من نفسه لعكس المسار والتصرف بذكاء مع إيران وروسيا والصين. إن نطاق التحديات المحلية هو ببساطة أكبر من أن تتحمله هذه الإدارة، وليس أقلها العودة المحتملة إلى السلطة لخصمها ترامب في العام 2024. حتى لو قدم فريق التفاوض الأميركي في فيينا تنازلات بشأن العقوبات، فمن المشكوك فيه أن يمر ذلك عبر الكونغرس. إن الاصرار الايراني على الضمانات والتحقق حقيقي وليس مجرد كلام. ما لم تحدث معجزة في فيينا، لن تكون الولايات المتحدة قادرة على قبول الحد الأدنى من متطلبات إيران، وستقرر الأخيرة أنها تستطيع تحمل العواقب. ونتيجة لذلك، فإن عملًا نادرًا من أعمال عدم التضارب استغرق خمس سنوات للتفاوض عليه، وهو خطة العمل الشاملة المشتركة، سيموت موتًا طبيعيًا. خلاصة القول هي أن كل ما يطالب به فريق رئيسي هو ما وافقت عليه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في الأصل. إذا فشلت محادثات فيينا وتوفيت خطة العمل الشاملة المشتركة، فلن يقتل روحاني ولا رئيسي هذه الصفقة في نهاية المطاف. لكن كل من أوباما وترامب وبايدن كان ليؤدي دوره".