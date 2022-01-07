"سيناريو سوريا" يهدد كازاخستان.. طريق النجاة محفوف بالمخاطر

كتبت "سكاي نيوز" مع استمرار الاحتجاجات العنيفة في كازاخستان، تتجول أعين المراقبين بحثًا عن بصمات الجماعات المتطرفة فيها، خاصة بعد تصريحات رئيس البلاد عن وقوف إرهابيين وراء العنف واستيلائهم على كثير من مرافق البنية التحتية.واندلعت الاحتجاجات في كازاخستان مع مطلع العام الجديد رفضًا لارتفاع أسعار الوقود، إلا أن وجود جيوب لتنظيم الإخوان الإرهابي داخل الدولة، دفع محللين للتحذير من أن تندفع البلاد للسيناريو السوري إن لم يتم السيطرة على الأوضاع سريعًا.وأعلن رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، أن مجلس منظمة معاهدة الأمن الجماعي -المدعومة من روسيا- والذي تترأسه بلاده حاليًّا، استجاب لطلب الرئيس الكازاخي، قاسم جومارت توكاييف، بإرسال قوات حفظ سلام لـ"دحر الإرهابيين المدربين في الخارج"، بتعبير توكاييف.وسبق أن خاضت كازاخستان مواجهات عسيرة مع جماعات متطرفة، منها نجاح السلطات في تفكيك جماعة مجاهدي آسيا الوسطى القريبة من تنظيم القاعدة الإرهابي عام 2004.لكن مع اندلاع الحرب في سوريا بعد 2011، غادر أكثر أعضاء الجماعات المتطرفة للقتال هناك، ما أكسبهم قدرات قتالية جديدة، وبحسب أجهزة الأمن الكازاخية فإن 300 كازاخي قاتلوا في تنظيم داعش الإرهابي وغيره في العراق وسوريا.وفي تشرين الأول 2011، وقع في مدينة "أكتوبي" أول هجوم انتحاري في كازخستان، واستهدف مقرات أجهزة الاستخبارات، وفي 2016 استهدفت عملية إرهابية مركزا للشرطة في مدينة ألماتي أوقع 5 قتلى.وسبق أن أصدرت المحكمة العليا بكازخستان 2006 قائمة للمنظمات المحظورة، أبرزها الحركة الإسلامية في أوزبكستان وحزب التحرير الإسلامي وجماعة مجاهدي آسيا الوسطى والحزب الإسلامي لتركستان الشرقية وجماعة الإخوان وتنظيم القاعدة وحركة طالبان، وفي 2010 حجبت 950 موقعًا إلكترونيًّا بتهمة الترويج للعنف والتطرف.