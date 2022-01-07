لو دريان: تقدم في المحادثات النووية مع إيران

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان “حدوث تقدم في المحادثات النووية مع إيران”، لكنه أشار الى أن “الوقت بدأ ينفذ”.



ولفت لو دريان لتلفزيون “بي إف إم” و”راديو آر إم سي”، الى انه “تم إحراز تقدم في ما يتعلق بالمحادثات النووية الإيراني”، مضيفاً “لا أزال مقتنعاً بأنه يمكننا التوصل إلى اتفاق. لكن الوقت ينفد”.