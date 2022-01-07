عربي-دولي

قائمة بأكثر 20 شركة طيران أماناً في العالم لعام 2022

Lebanon 24
07-01-2022 | 07:30
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كشف موقع "Airline Ratings" الأسترالي عن أكثر شركات الطيران أمانا في العالم، من خلال قياس عدة عوامل مثل سجلات حوادث الطيران وعمر الطائرات والبروتوكولات المعنية بكوفيد-19.

واحتلت شركة طيران نيوزيلندا المرتبة الأولى على جدول السلامة السنوي، "نظرا لسجلها الممتاز في الحوادث، وعدد ابتكارات قمرة القيادة، وتدريب الطيارين، والعمر المنخفض للغاية لأسطولها الجوي"، وفقا لما ذكره جيفري توماس، رئيس تحرير الموقع الأسترالي.

واحتلت شركة "الاتحاد" للطيران الإماراتية المركز الثاني، بينما جاءت الخطوط الجوية القطرية في المركز الثالث، فيما حصدت الخطوط الجوية السنغافورية وشركة طيران "تاب البرتغال" المركزين الرابع والخامس على التوالي.

وفي المرتبة السادسة، أتت الخطوط الجوية الإسكندنافية، فيما حصلت الخطوط الجوية الأسترالية "كانتاس" على المرتبة السابعة بعد أن كانت حصلت على لقب أكثر خطوط الطيران أمانا في العالم بين العامين 2014 و2017، وكذلك بين العامين 2019 و 2021.

وفي المراتب التالية على التوالي من الثامنة حتى العشرين تأتي: خطوط آلاسكا الجوية، إيفا للطيران، وخطوط فيرجن أستراليا الجوية، وخطوط كاثاي باسيفيك الجوية، وخطوط هاواي الجوية، والخطوط الجوية الأمريكية، وشركة الطيران الألمانية لوفتهانزا، وفين إير، والخطوط الجوية الملكية الهولندية، والخطوط الجوية البريطانية، وخطوط دلتا الجوية، والخطوط الجوية المتحدة، وطيران الإمارات.
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