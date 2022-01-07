هل ستُصبح كازاخستان أوكرانيا المقبلة بالنسبة لروسيا؟

مع حشد القوات الروسية على حدود أوكرانيا، لم يعد الأوكرانيون وحدهم القلقون بشأن ما قد يخبئه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لهم. إنما الكازاخستانيون أيضًا.

بحسب موقع "موديرن دبلوماسي" الأوروبي، "في الوقت الحالي، لا يتعين على الكازاخستانيين القلق على الفور بشأن تحركات القوات الروسية. ما يزعجهم هو سنوات من الخطاب الروسي، بقيادة تصريحات بوتين المتكررة، التي تؤكد على الجانب الأيديولوجي وليس الأمني للحشد ضد أوكرانيا والاعتداءات اللفظية على كازاخستان. في مؤتمره الصحفي السنوي، استخدم بوتين سؤالاً لا صلة له طرحه تلفزيون كازاخستان الشهر الماضي لتذكير جمهوره بأن "كازاخستان دولة ناطقة بالروسية بالمعنى الكامل للكلمة". كانت إشارة بوتين إلى المتحدثين باللغة الروسية ردًا على بعض النشطاء الكازاخستانيين الذين يضغطون من أجل أن تحتل اللغة الروسية الموروثة من أيام الاتحاد السوفيتي المركز الثاني بعد الكازاخستانية باعتبارها اللغة الأساسية للبلاد. استجاب القوميون الروس بشدة لأي اقتراح لتغيير وضع روسيا في جمهورية آسيا الوسطى".

وتابع الموقع، "قال ألكسندر بوروداي، الزعيم الانفصالي السابق في دونيتسك الأوكرانية الذي تحول إلى عضو في البرلمان الروسي، "لسوء الحظ، في آسيا، فقط لغة القوة مفهومة جيدًا. روسيا ليست مضطرة لإثبات قوتها، لكن عليها أن تظهر قدرتها على تطبيقها. الضعفاء لا يحترمون. وكما قال ألكسندر الثالث، فإن حلفاء روسيا هم جيشها وقواتها البحرية. لسوء الحظ، ليس لدينا حلفاء طبيعيون آخرون". كانت ملاحظات السيد بورودي جزءًا من حرب كلامية متطورة. اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأن كراهية الأجانب قد أشعلت عدة هجمات على المتحدثين بالروسية في كازاخستان. تتشارك كازاخستان حدوداً يصل طولها إلى 6846 كيلومتراً مع روسيا، وهي ثاني أطول حدود مشتركة في العالم. تستضيف البلاد أقلية روسية تمثل 20 في المائة من السكان. يظهر الروس من أصل عرقي تعاطفهم مع الوطن الأم في العلن. ردت داريغا نازاباييفا، عضوة البرلمان الكازاخستاني وابنة الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف، والتي تربطها علاقة وثيقة ببوتين، بأن "حالات كراهية الأجانب تحدث أحيانًا في روسيا أيضًا". وأظهر بوتين صداقته مع نزارباييف عندما أرسل الأطباء لعلاج الزعيم الكازاخستاني السابق بعد إصابته بكورونا. وكان تعليق بورودي هو أحدث تعليق في السنوات الأخيرة من قبل أيديولوجيين يمينيين متطرفين ضد قوميين متطرفين يدعون بدلاً من ذلك إلى عودة الحكم الروسي إلى آسيا الوسطى وتقسيم كازاخستان. وجاءت التعليقات على شكل الخلفية الموسيقية لتصريحات بوتين".

وأضاف الموقع، "قال بافيل شبيروف، العضو القومي المتطرف السابق في البرلمان الروسي عندما كان لا يزال نائبا، "إن إطلاق المرء على السكان ذات الأصل الروسي في كازاخستان تسمية الشتات هو بمثابة خطأ سياسي، لأن هذه هي أراضينا التي تم انتزاعها مؤقتًا من روسيا. الحدود ليست أبدية. وسنعود الى حدود الدولة الروسية". قبل عدة سنوات، اقترح استطلاع غير رسمي في ريدر، وهي بلدة تعدين الفحم تقطنها أغلبية روسية على الحدود الشرقية لكازاخستان مع روسيا، أن ما يصل إلى ثلاثة أرباع سكان المدينة ومعظمهم من أصل روسي يفضلون أن يصبحوا جزءًا من روسيا. أصيب بوتين برعشة لأول مرة قبل سبع سنوات عندما سأله طالب في مؤتمر صحفي بعد تسعة أشهر من ضم شبه جزيرة القرم عما إذا كانت كازاخستان تخاطر بمصير مماثل لمصير أوكرانيا، مرددًا بأن نزارباييف، رئيس الحزب الشيوعي الكازاخستاني في الحقبة السوفيتية، "قام بعمل فريد من نوعه: لقد أنشأ دولة على أرض لم تكن فيها دولة من قبل.

الكازاخستانيون لم يكن لديهم دولة خاصة بهم، وقد أنشأها". ومضى بوتين ليقول إن عضوية كازاخستان في الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي المؤلف من خمس دول، ما بعد الاتحاد السوفيتي "يساعدهم على البقاء ضمن ما يسمى بـ" العالم الروسي الأكبر"، وهو جزء من الحضارة العالمية". من خلال التذرع بمفهوم العالم الروسي، وهو نسخة محدثة من المفهوم الذي تبنته المصادر القديمة الذين رأوا العوالم اليونانية والرومانية والبيزنطية على أنها مساحات لا تحددها الحدود ولكن من خلال التأثير الثقافي والاقتصادي، صاغ بوتين نظرته لروسيا كدولة حضارية وليست دولة وطنية. واعتنق بوتين هذا المفهوم لأول مرة حيث أخبر مؤتمر الشتات الروسي في العام 2001 أن "فكرة العالم الروسي تمتد بعيدًا عن الحدود الجغرافية لروسيا وبعيدًا عن حدود العرق الروسي"."

وبحسب الموقع، "سار القادة الكازاخستانيون على خط رفيع عند الرد على السيد بوتين وجوقة قومية يمينية متطرفة. في مقال، دعا الرئيس قاسم جومارت توكاييف إلى إجراء تحقيق في من كان مسؤولاً عن المجاعة في أوائل الثلاثينيات من القرن الماضي التي أشعلتها إجبار السوفيات على تجميع واستيطان البدو. ما يصل إلى ثلث سكان كازاخستان ماتوا في المجاعة. وكان رد توكاييف منسجما مع سلفه، نزارباييف، عندما رد على رفض بوتين لتاريخ كازاخستان. سارع نزارباييف إلى الإعلان عن خطط للاحتفال بالذكرى السنوية الـ 550 لخانات كازاخستان التي يعود تاريخها إلى عام 1465. وقال: "لم تنشأ دولتنا من الصفر ... يعود تاريخ إقامة الكازاخستانيين إلى تلك الأوقات". وأضاف: "ربما لم تكن دولة في الفهم الحديث لهذا المصطلح، في الحدود الحالية... لكن من المهم أن يتم وضع الأساس في ذلك الوقت، ونحن الشعب الذي نواصل الأعمال العظيمة لأسلافنا". وقد أوضح الرئيس السابق هذه النقطة بعد شهرين، حيث أعلن في احتفالات عيد استقلال كازاخستان أن "الاستقلال قد تحقق بشق الأنفس من قبل أجيال عديدة من أسلافنا، الذين دافعوا عن أرضنا المقدسة بالدم والعرق. الاستقلال هو القرار الثابت لكل مواطن للدفاع عن كازاخستان، عن منزله، وعن وطنه الأم حتى آخر قطرة دم، كما ورثنا أسلافنا الأبطال". يقترح بعض المحللين أن نزارباييف، البالغ من العمر 81 عامًا، قد يكون الحاجز الأخير الذي يعرقل المواجهة الروسية الكازاخستانية. وأشارت صحيفة نوفايا غازيتا المستقلة، في إشارة إلى أن نسبة الروس من سكان كازاخستان آخذة في التناقص، أن "روسيا تتفهم ذلك ولكنها ليست في مزاج يسمح لها بالتنازل بسهولة لمستعمرتها السابقة عن الحق في العيش كمواطنين في البلد الذي يريدونه". ونقلت الصحيفة عن الباحث الكازاخستاني دوسيم ساتباييف وصفه للعلاقة الروسية الكازاخستانية بأنها علاقة "بين الزوج والزوجة قبل الطلاق. ما زالوا يحاولون العيش معًا، لكن المشاكل لا تنفك تحاصرهم. في المستقبل، قد يرغب شخص ما في بدء إجراءات الطلاق، بشكل سلمي أو ربما بمواجهة".