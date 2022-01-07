عامٌ على الرئاسة.. استطلاع رأي عن بايدن يكشف نتيجة غير عادية!

لا يزال أكثر من 40% من الأميركيين يعتقدون أن جو بايدن لم يفز بشكل شرعي في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 على الرغم من عدم وجود دليل على انتشار تزوير الناخبين، وفقًا لاستطلاع جديد أجراه موقع "أكسيوس" بمشاركة شركة "مومانتيف".

بحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، "وجد الاستطلاع، الذي صدر عشية الذكرى السنوية الأولى للهجوم على مبنى الكابيتول من قبل حشد مؤيد لترامب، أن 55% ممن شملهم الاستطلاع يعتقدون أن بايدن فاز في الانتخابات. بالكاد تغير هذا الرقم منذ استطلاع أكسيوس لعام 2020، والذي نُشر قبل فترة وجيزة من التمرد. ووجد ذلك الاستطلاع، الذي نُشر في العام 2020، أن 58% قالوا إنهم قبلوا بايدن باعتباره الفائز الشرعي في الانتخابات الرئاسية. على الرغم من تنصيب بايدن، والهجوم على مبنى الكابيتول والتحقيقات المتعددة التي كشفت الأكاذيب التي دفعها الرئيس السابق بأن الانتخابات قد سُرقت، يشير الاستطلاع إلى استمرار نفس المستوى من الشك. قالت لورا رونسكي، كبيرة مديري البحوث العلمية في "مومانتيف"، لموقع "أكسيوس": "إنه لأمر محبط أن نرى أن هذا الشيء الصادم الذي شهدناه جميعًا العام الماضي لم يغير تصورات الناس". وعلى حد قول غالبية الأميركيين فهم يتوقعون تكرار هجوم 6 كانون الثاني المميت في السنوات القليلة المقبلة".

وتابعت الصحيفة، "شملت الاستطلاعات التي أجريت في الفترة الممتدة من 1 إلى 5 كانون الثاني من هذا العام ما يقرب من 2700 من البالغين، ووجد أن ما يقرب من 57%، أي حوالي نصف الجمهوريين وسبعة من كل 10 ديمقراطيين، يعتقدون أن أحداثًا مشابهة للهجوم من المرجح أن تحدث مرة أخرى. بالإضافة إلى ذلك، قال ما يقرب من الثلثين أو 63% أن هجوم 6 كانون الثاني قد غير بشكل مؤقت على الأقل طريقة تفكيرهم في حكومتهم الديمقراطية. وقال الثلث الآخر إن هذه التغييرات مؤقتة. وما يقرب من 31% قالوا إن هذه التغييرات دائمة. قال حوالي 37% ممن شملهم الاستطلاع إنهم فقدوا الثقة في الديمقراطية الأميركية، بينما قال 10% إنهم لم يثقوا أبدًا بالنظام. في حين، قال 49% آخرون أنهم مؤمنون. من بين الذين شملهم الاستطلاع والذين قالوا إنهم فقدوا الثقة، قال 47% إنهم جمهوريون بينما كان 28% ديمقراطيين. قال 58 في المائة من الأميركيين إنهم يؤيدون أعمال التحقيق التي تقوم بها لجنة مجلس النواب المختارة للتحقيق في أعمال الشغب. ومن بين هؤلاء 88% ديمقراطيون و 58% مستقلون و32% جمهوريون. قال أكثر من نصف البالغين الأميركيين بقليل، 51%، إن الأفراد المرتبطين بالتمرد يجب أن يواجهوا عقوبات جنائية إذا رفضوا الامتثال لأوامر الاستدعاء".

وأضافت: "كما تم الكشف عن أن الجمهوريين أكثر عرضة بثلاث أو أربع مرات من احتمال أن يقول الديمقراطيون إن تزوير الناخبين يمثل مشكلة في ولايتهم، على الرغم من فضح مثل هذه الادعاءات تمامًا. قالت رونسكي إنها تعتقد أن نتائج الاستطلاع تُظهر إما أن "بايدن لم يفعل ما يكفي" للرد على التضليل، أو "يظهر أنه لم تتح له الفرصة أبدًا". وأضافت: "الانقسام الحزبي مازال هو الحكاية"."