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الأردن يدين مصادقة إسرائيل على بناء وحدات استيطانية جديدة

Lebanon 24
07-01-2022 | 11:30
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دان الأردن، اليوم الجمعة، مصادقة السلطات الإسرائيلية على بناء وحدات استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودان الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير هيثم أبو الفول، "مصادقة السلطات الإسرائيلية على بناء 3557 وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأكد أن هذه الخطوة تعد خرقاً فاضحاً وجسيما للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334".

وشدد على أن "سياسة الاستيطان، سواء بناء المستوطنات أو توسيعها أو مصادرة الأراضي أو تهجير الفلسطينيين، هي سياسة لاشرعية ولا قانونية ومرفوضةٌ ومدانة".

وأضاف: "إنها خطوة أحادية تمثل انتهاكا للقانون الدولي، وتقويضا للسلام، ولفرص تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية".
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