15
o
بيروت
16
o
طرابلس
12
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
12
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
11
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
الأردن يدين مصادقة إسرائيل على بناء وحدات استيطانية جديدة
Lebanon 24
07-01-2022
|
11:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
دان الأردن، اليوم الجمعة، مصادقة السلطات الإسرائيلية على بناء وحدات استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودان الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير هيثم أبو الفول، "مصادقة السلطات الإسرائيلية على بناء 3557 وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأكد أن هذه الخطوة تعد خرقاً فاضحاً وجسيما للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334".
وشدد على أن "سياسة الاستيطان، سواء بناء المستوطنات أو توسيعها أو مصادرة الأراضي أو تهجير الفلسطينيين، هي سياسة لاشرعية ولا قانونية ومرفوضةٌ ومدانة".
وأضاف: "إنها خطوة أحادية تمثل انتهاكا للقانون الدولي، وتقويضا للسلام، ولفرص تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية".
تابع
الأكثر قراءة
مكافأة أميركيّة بـ10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن رجل أعمال لبناني... من يكون وما السبب؟
Lebanon 24
مكافأة أميركيّة بـ10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن رجل أعمال لبناني... من يكون وما السبب؟
09:55 | 2022-01-07
07/01/2022 09:55:23
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يكشف صوراً سريّة لـ"حزب الله".. ما هو مضمونها؟
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يكشف صوراً سريّة لـ"حزب الله".. ما هو مضمونها؟
04:57 | 2022-01-07
07/01/2022 04:57:58
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ مهم عن سعر الصّرف الرسمي.. هذا ما كشفه أحد النواب
Lebanon 24
كلامٌ مهم عن سعر الصّرف الرسمي.. هذا ما كشفه أحد النواب
04:43 | 2022-01-07
07/01/2022 04:43:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بطاقات التارو أصدق؟.. هذه الابراج ستحقق ثروة كبيرة واليكم من ينتظره الزواح في 2022
Lebanon 24
بطاقات التارو أصدق؟.. هذه الابراج ستحقق ثروة كبيرة واليكم من ينتظره الزواح في 2022
08:35 | 2022-01-07
07/01/2022 08:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجارٌ يهزّ النبطية.. خزان مازوت يحترق! (فيديو)
Lebanon 24
انفجارٌ يهزّ النبطية.. خزان مازوت يحترق! (فيديو)
14:36 | 2022-01-07
07/01/2022 02:36:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:52 | 2022-01-07
كم بلغ عدد إصابات "كورونا" حول العالم؟
16:30 | 2022-01-07
اضطرابات كازاخستان... كيف تؤجج التوترات بين روسيا والغرب؟
16:30 | 2022-01-07
بلينكن يدعو روسيا للتهدئة في ملف أوكرانيا
16:00 | 2022-01-07
أمير قطر: نولي ملف التعاون مع السودان اهتماما متعاظما
15:30 | 2022-01-07
إصابة مستشار النمسا بفيروس كورونا بعد تلقيه 3 جرعات من اللقاح
15:00 | 2022-01-07
باحثٌ يكشف.. هل سيبقى "كورونا"؟
فيديو
نيزك يحلّق في سماء روسيا! (فيديو)
Lebanon 24
نيزك يحلّق في سماء روسيا! (فيديو)
08:00 | 2022-01-07
08/01/2022 00:43:13
Lebanon 24
Lebanon 24
غزال رئيس الباراغواي اللبناني الأصل ينطح رقيبا في الجيش ويقتله.. إليكم التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
غزال رئيس الباراغواي اللبناني الأصل ينطح رقيبا في الجيش ويقتله.. إليكم التفاصيل (فيديو)
23:00 | 2022-01-05
08/01/2022 00:43:13
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلامية شهيرة تهاجم مايا دياب: "وجودك في الفن حرام ولبسك عاري"! (فيديو)
Lebanon 24
إعلامية شهيرة تهاجم مايا دياب: "وجودك في الفن حرام ولبسك عاري"! (فيديو)
04:07 | 2022-01-05
08/01/2022 00:43:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact