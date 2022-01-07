عربي-دولي

استُخدمت لضرب القواعد الاميركية في العراق... إيران تستعرض 3 من صواريخها الباليستيّة!

Lebanon 24
07-01-2022 | 08:25
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عرضت إيران ثلاثة صواريخ باليستية في ساحة للصلاة بالهواء الطلق في وسط طهران يوم الجمعة.

وقال الحرس الثوري الإيراني إن الصواريخ المعروفة باسم "دزفول"، "قيام"، و"ذو الفقار" والتي يصل مداها الرسمي إلى 1000 كيلومتر (620 ميلا) هي طرازات معروفة بالفعل.

وذكر تقرير للتلفزيون الرسمي أن الصواريخ المعروضة هي من نفس الأنواع المستخدمة لضرب القواعد الأميركية في العراق.
المصدر: روسيا اليوم
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