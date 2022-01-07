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طائرتان روسيتان تنقلان قوات حفظ سلام قرغيزستانية إلى كازاخستان

Lebanon 24
07-01-2022 | 14:00
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ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن طائرتين تابعتين لها نقلت اليوم الجمعة مجموعة من قوات حفظ السلام القرغيزستانية إلى كازاخستان في إطار مهمة مؤقتة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.
وقالت الوزارة، في بيان: "يقوم طيران النقل العسكري الروسي بنقل عسكريين للقوات المسلحة القرغيزستانية من قوام قوات حفظ السلام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى جمهورية كازاخستان".
وتابعت: "أوصلت طائرتان للنقل العسكري من طراز إل-76 تابعتان للقوات الجوية الفضائية الروسية أقلعتا من مطار كانت في الجمهورية القرغيزستانية وحدات من مجموعة قوات حفظ السلام والمعدات العسكرية للقوات المسلحة القرغيزستانية من قوام قوات حفظ السلام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى مطار مدينة ألما آتا في جمهورية كازاخستان".
وأكدت الوزارة أن نشر قوات حفظ السلام للمنظمة في كازاخستان يجري "لفترة مؤقتة لبسط الاستقرار وتطبيع الأوضاع" في البلاد، حيث تشارك في المهمة قوات من روسيا وبيلاروس وأرمينيا وطاجيكستان وقرغيزستان.
وبينت أن المهام الأساسية لقوات فحظ السلام تتمثل في "حماية المنشآت الحكومية والعسكرية المهمة، ومساعدة قوات الأمن الكازاخستانية في بسط الاستقرار للأوضاع وإعادتها إلى المسار القانوني".
وسبق أن وصلت إلى كازاخستان وحدات أولى من قوات حفظ السلام الروسية والبيلاروسية بطلب من سلطات البلاد على خلفية أزمة اندلعت أوائل يناير الجاري في ظل احتجاجات واضطرابات واسعة أودت بحياة عشرات الأشخاص وأسفرت عن إصابة الآلاف.
المصدر: روسيا اليوم
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