لودريان معلقا على عودة السفير الجزائري: إنه خبر جيد

علق وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، على عودة السفير الجزائري عنتر داود، إلى باريس لمواصلة مهامه، واصفا الخطوة بـ"الخبر الجيد".وقال لودريان في حوار مع تلفزيون "بي أف أم" الفرنسي، اليوم الجمعة: "كان هناك سوء تفاهم مع الجزائريين خلال الأشهر الأخيرة، وحدث هذا سابقا كذلك، وكانت هناك دائما صعوبات من فترة إلى أخرى، ولكن نجحنا في تجاوزها".وأضاف لودريان: "خلال لقائي بالرئيس تبون في شهر كانون الأول الماضي، أكدت للرئيس الجزائري رغبة فرنسا في إعادة إطلاق الشراكة مع الجزائر، بالنظر إلى تاريخ البلدين المشترك رغم التعقيد والمعاناة، والذي يستدعي استئناف مسار النقاش والحوار".