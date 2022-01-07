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لودريان معلقا على عودة السفير الجزائري: إنه خبر جيد

Lebanon 24
07-01-2022 | 14:30
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علق وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، على عودة السفير الجزائري عنتر داود، إلى باريس لمواصلة مهامه، واصفا الخطوة بـ"الخبر الجيد".
وقال لودريان في حوار مع تلفزيون "بي أف أم" الفرنسي، اليوم الجمعة: "كان هناك سوء تفاهم مع الجزائريين خلال الأشهر الأخيرة، وحدث هذا سابقا كذلك، وكانت هناك دائما صعوبات من فترة إلى أخرى، ولكن نجحنا في تجاوزها".
وأضاف لودريان: "خلال لقائي بالرئيس تبون في شهر كانون الأول الماضي، أكدت للرئيس الجزائري رغبة فرنسا في إعادة إطلاق الشراكة مع الجزائر، بالنظر إلى تاريخ البلدين المشترك رغم التعقيد والمعاناة، والذي يستدعي استئناف مسار النقاش والحوار".
هذا وأعلنت الجزائر، يوم الأربعاء، عودة سفيرها لدى فرنسا عنتر داود إلى ممارسة مهامه ابتداء من أمس الخميس، وذلك بعد قرابة 3 أشهر من استدعائه للتشاور احتجاجا على تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون التي وصفتها الجزائر بـ"المسيئة".
وجاء استدعاء السفير الجزائري، عقب تصريحات نقلتها صحيفة "لوموند" عن الرئيس الفرنسي يتساءل فيها "عما إذا كانت هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي (1830-1962)"، متهما النظام الجزائري، بالاستثمار في "ريع الذاكرة" وتنمية الضغينة تجاه فرنسا.
 
المصدر: سبوتنيك
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