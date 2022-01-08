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زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب مقاطعة تشينغهاي في الصين

Lebanon 24
08-01-2022 | 00:30
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هز زلزال بلغت قوته 6.6 درجة، مقاطعة تشينغهاي النائية شمال غرب الصين، في ساعة مبكرة من صباح السبت بالتوقيت المحلي، وفق ما أفاد المعهد الأمريكي للجيوفيزياء.

وأوضح المعهد أن مركز الزلزال الذي وقع قرابة الساعة الأولى وخمس وأربعين دقيقة صباحا (17.45 بتوقيت غرينتش)، تحدد على عمق 10 كيلومترات، ويقع على بعد 140 كيلومترا شمال غرب مدينة شينينغ، وفق وكالة فرانس برس.
المصدر: روسيا اليوم
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