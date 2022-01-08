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وظيفة للرجال فقط.. هذا ما تبحث عنه الداخلية السعودية

Lebanon 24
08-01-2022 | 03:00
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أعلنت وزارة الداخلية السعودية استقبالها طلبات التسجيل لوظيفة جديدة تحت مسمى "جندي فني موسيقي"، على أن يكون طالبي الانتساب من الرجال.

 

وأعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي في وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل على وظيفة "جندي فني موسيقى رجال" في قطاعي الأمن العام والجوازات، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية

 

وأشارت إلى أنه سيتم استقبال طلبات الانتساب إلى هذه الوظيفة حتى 10/ 6/ 1443 بالتقويم الهجري (13 كانون الثاني الجاري)، وذلك عبر منصة "أبشر- توظيف".

 

 

وينضم الجندي الفني الموسيقي إلى التشكيلات الموسيقية التي تتولى عزف المقاطع الموسيقية الحربية والرسمية في الدولة.

 

المصدر: الحرة
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