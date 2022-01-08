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اكتشاف إصابة خنزير بالمرض "القاتل" في هذه الدولة!

Lebanon 24
08-01-2022 | 04:00
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أعلنت السلطات الصحية الإيطالية اكتشاف مرض حمى الخنازير الإفريقية في شمالي البلاد.

 

وقالت حكومة منطقة بيدمونت الإيطالية، أمس الجمعة، إنه تم اكتشاف مرض حمى الخنازير الإفريقية القاتل في خنزير بري في المنطقة.

 

وأضافت الحكومة في بيان أن الاختبارات أكدت إصابة خنزير نافق بالمرض في أوفادا الواقعة على بعد نحو 120 كيلومترا جنوب غربي ميلانو بشمال إيطاليا.

 

وتعد حمى الخنازير الإفريقية غير ضارة للبشر، ولكنها غالبا ما تكون قاتلة للخنازير، مما يلحق خسائر مالية بالمزارعين.

 

ونشأ هذا المرض في إفريقيا قبل انتقاله إلى أوروبا وآسيا وقتل مئات الملايين من الخنازير في جميع أنحاء العالم.

 

وقد يمثل هذا الاكتشاف ضربة لمنتجي اللحوم في إيطاليا لأن الحكومات غالبا ما تمنع استيراد منتجات لحوم الخنازير من البلدان التي يتم اكتشاف المرض فيها كوسيلة لمنع انتشاره، وفق ما ذكرت "رويترز".

المصدر: سكاي نيوز
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