CNBC: المتحور التالي من كورونا قاب قوسين أو أدنى، وهذا هو الحل



وقال الدكتور أندرو فريدمان، الأكاديمي في الأمراض المعدية في كلية الطب بجامعة كارديف، لشبكة "سي أن بي سي" ألاميركية يوم الخميس، "إلى حين تطعيم العالم بأسره، وليس فقط الدول الغربية الغنية، أعتقد أننا سنظل في خطر ظهور متحورات جديدة وبعضها قد يكون أكثر ضراوة من متحور "أوميكرون"." ولاحظ فريدمان أن الفيروسات "تميل إلى أن تصبح أكثر اعتدالًا" مع تطورها، لكنه حذر من أن هذا "ليس هو الحال دائمًا". وأضاف: "قد يكون الأمر جيدًا مع المتحورات المستقبلية الأكثر عدوى، وقد تكون أكثر اعتدالًا، لكن لا يمكننا أن نجزم".

وبحسب شبكة "سي أن بي سي"، "حتى الآن، تلقى 58.6٪ من سكان العالم جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا، مع 9.28 مليار جرعة تم إعطاؤها في كل أنحاء العالم ، وفقًا لمنشور "عالمنا في البيانات" (Our World in Data). يتم الآن تلقيح غالبية السكان البالغين بشكل كامل ضد كورونا في البلدان الغنية، التي يغلب عليها الطابع الغربي مثل تلك الموجودة في أوروبا أو الولايات المتحدة، وفي العديد من هذه البلدان يتم نشر اللقاحات للمراهقين الأصغر سنًا وحتى الأطفال الصغار. لكن في البلدان المنخفضة الدخل، تلقى 8.5٪ فقط من الأشخاص جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، كما يُظهر "عالمنا في البيانات"." حذر الخبراء أنه من المرجح أن تستمر متحورات كورونا الجديدة في الظهور إلى أن يتم تطعيم العالم أجمع ضد الفيروس، قائلين إن تبادل اللقاحات ليس مجرد عمل إيثاري أو أخلاقي ولكنه عملي.وقال الدكتور أندرو فريدمان، الأكاديمي في الأمراض المعدية في كلية الطب بجامعة كارديف، لشبكة "سي أن بي سي" ألاميركية يوم الخميس، "إلى حين تطعيم العالم بأسره، وليس فقط الدول الغربية الغنية، أعتقد أننا سنظل في خطر ظهور متحورات جديدة وبعضها قد يكون أكثر ضراوة من متحور "أوميكرون"." ولاحظ فريدمان أن الفيروسات "تميل إلى أن تصبح أكثر اعتدالًا" مع تطورها، لكنه حذر من أن هذا "ليس هو الحال دائمًا". وأضاف: "قد يكون الأمر جيدًا مع المتحورات المستقبلية الأكثر عدوى، وقد تكون أكثر اعتدالًا، لكن لا يمكننا أن نجزم".وبحسب شبكة "سي أن بي سي"، "حتى الآن، تلقى 58.6٪ من سكان العالم جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا، مع 9.28 مليار جرعة تم إعطاؤها في كل أنحاء العالم ، وفقًا لمنشور "عالمنا في البيانات" (Our World in Data). يتم الآن تلقيح غالبية السكان البالغين بشكل كامل ضد كورونا في البلدان الغنية، التي يغلب عليها الطابع الغربي مثل تلك الموجودة في أوروبا أو الولايات المتحدة، وفي العديد من هذه البلدان يتم نشر اللقاحات للمراهقين الأصغر سنًا وحتى الأطفال الصغار. لكن في البلدان المنخفضة الدخل، تلقى 8.5٪ فقط من الأشخاص جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، كما يُظهر "عالمنا في البيانات"."



"استراتيجية الهروب العالمية"

وتابعت الشبكة، "منذ بدء إطلاق اللقاح، ناشدت منظمة الصحة العالمية البلدان الغنية مرارًا وتكرارًا التبرع باللقاحات الزائدة لمبادرة "كوفاكس"، وهو برنامج دولي يهدف إلى ضمان وصول عالمي أكثر إنصافًا للقاحات. غالبًا ما يُسمع شعار "لا أحد في أمان، ما لم يكن الجميع آمنًا" من منظمة الصحة العالمية بالإضافة إلى تأكيد خبراء آخرين على أن الوباء لن ينتهي حتى تتم حماية الجميع. قال داني التمان، أستاذ علم المناعة في إمبريال كوليدج لندن، للشبكة في وقت سابق من هذا الأسبوع، "لا أستطيع أن أؤكد بشكل كاف أنه لا مفر من هذا المنطق". وأضاف: "هذا ليس إيثارًا أو مساعدة أو أي شيء، هذه هي استراتيجية الهروب العالمية من شيء نعاني منه جميعًا معًا. ما لم نتمكن من مشاركة اللقاحات وإنتاج لقاحات كافية للجميع، فإن المتحور التالي هو قاب قوسين أو أدنى"."

وأضافت، "ثبت أن لقاحات كورونا تحمي الناس بشكل كبير من العدوى الشديدة والاستشفاء والوفاة، وبغض النظر عن حقيقة أن تغطية التطعيم على نطاق واسع من شأنها أن تنقذ ملايين الأرواح، فمن المحتمل أيضًا أن تساعد في منع ظهور متحورات جديدة: تسمح الأعداد الكبيرة من الأشخاص غير المحصنين بانتشار الفيروس بشكل كبير وبسهولة أكبر وبالتالي تمكنه إنتاج متحورات جديدة. بحسب التحالف العالمي للقاحات والتحصين (Gavi)، والذي يُعد جزءاً من برنامج "كوفاكس"، إن هذه المبادرة "ضرورية لأنه بدونها هناك خطر حقيقي للغاية يتمثل في أن غالبية الناس في العالم سيصبحون من دون وقاية ضد SARS-CoV-2 (Covid-19) وهذا من شأنه أن يسمح للفيروس وتأثيره بالاستمرار بلا هوادة". كغيره من الفيروسات، استمر فيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في الصين في أواخر عام 2019 في التحور والتطور خلال الوباء. أثبتت بعض الطفرات أنها أكثر فاعلية في تمكين الفيروس من الانتشار. متحورات مثل سلالة "ألفا"، التي اكتُشفت لأول مرة في المملكة المتحدة في أيلول 2020 وأطلقت منظمة الصحة العالمية عليها هذا الاسم، انتشرت في كل أنحاء العالم، واستولت على العرش. ثم حل المتحور "دلتا"، الذي تم اكتشافه في الهند في تشرين الأول 2020، مكان المتحور "ألفا"، وها نحن اليوم نتعامل مع المتحور الجديد "أوميكرون"، وهو متحور أكثر قابلية للانتقال من "الدلتا"، ولكنه سلالة يبدو أنها تسبب مرضًا أقل خطورة، وفقًا لمجموعة متنامية من الدراسات التي أجريت في وقت سريع منذ ظهوره لأول مرة في جنوب إفريقيا في تشرين الثاني 2021". وتابعت الشبكة، "منذ بدء إطلاق اللقاح، ناشدت منظمة الصحة العالمية البلدان الغنية مرارًا وتكرارًا التبرع باللقاحات الزائدة لمبادرة "كوفاكس"، وهو برنامج دولي يهدف إلى ضمان وصول عالمي أكثر إنصافًا للقاحات. غالبًا ما يُسمع شعار "لا أحد في أمان، ما لم يكن الجميع آمنًا" من منظمة الصحة العالمية بالإضافة إلى تأكيد خبراء آخرين على أن الوباء لن ينتهي حتى تتم حماية الجميع. قال داني التمان، أستاذ علم المناعة في إمبريال كوليدج لندن، للشبكة في وقت سابق من هذا الأسبوع، "لا أستطيع أن أؤكد بشكل كاف أنه لا مفر من هذا المنطق". وأضاف: "هذا ليس إيثارًا أو مساعدة أو أي شيء، هذه هي استراتيجية الهروب العالمية من شيء نعاني منه جميعًا معًا. ما لم نتمكن من مشاركة اللقاحات وإنتاج لقاحات كافية للجميع، فإن المتحور التالي هو قاب قوسين أو أدنى"."وأضافت، "ثبت أن لقاحات كورونا تحمي الناس بشكل كبير من العدوى الشديدة والاستشفاء والوفاة، وبغض النظر عن حقيقة أن تغطية التطعيم على نطاق واسع من شأنها أن تنقذ ملايين الأرواح، فمن المحتمل أيضًا أن تساعد في منع ظهور متحورات جديدة: تسمح الأعداد الكبيرة من الأشخاص غير المحصنين بانتشار الفيروس بشكل كبير وبسهولة أكبر وبالتالي تمكنه إنتاج متحورات جديدة. بحسب التحالف العالمي للقاحات والتحصين (Gavi)، والذي يُعد جزءاً من برنامج "كوفاكس"، إن هذه المبادرة "ضرورية لأنه بدونها هناك خطر حقيقي للغاية يتمثل في أن غالبية الناس في العالم سيصبحون من دون وقاية ضد SARS-CoV-2 (Covid-19) وهذا من شأنه أن يسمح للفيروس وتأثيره بالاستمرار بلا هوادة". كغيره من الفيروسات، استمر فيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في الصين في أواخر عام 2019 في التحور والتطور خلال الوباء. أثبتت بعض الطفرات أنها أكثر فاعلية في تمكين الفيروس من الانتشار. متحورات مثل سلالة "ألفا"، التي اكتُشفت لأول مرة في المملكة المتحدة في أيلول 2020 وأطلقت منظمة الصحة العالمية عليها هذا الاسم، انتشرت في كل أنحاء العالم، واستولت على العرش. ثم حل المتحور "دلتا"، الذي تم اكتشافه في الهند في تشرين الأول 2020، مكان المتحور "ألفا"، وها نحن اليوم نتعامل مع المتحور الجديد "أوميكرون"، وهو متحور أكثر قابلية للانتقال من "الدلتا"، ولكنه سلالة يبدو أنها تسبب مرضًا أقل خطورة، وفقًا لمجموعة متنامية من الدراسات التي أجريت في وقت سريع منذ ظهوره لأول مرة في جنوب إفريقيا في تشرين الثاني 2021".

فرض اللقاحات؟

قامت بعض البلدان، والبعض الآخر لا يزال، بدراسة ما إذا كان يجب جعل التطعيم إلزاميًا، ولكن هذا يثير معضلات أخلاقية شائكة، مثل ما إذا كان من الأخلاقي تطعيم الأطفال الصغار (الذين نادرًا ما يتأثرون بشدة بمرض كورونا) من أجل حماية المواطنين الأكبر سنًا والأكثر ضعفًا. ما من لقاح فعال بنسبة 100 ٪، ولا يزال من الممكن أن تتقلص فاعلية اللقاح ما يمكنه من نقل العدوى للآخرين على الرغم من أن التطعيم يقلل من هذا الخطر. ومع ذلك، هناك عدد متزايد من البلدان التي جعلت أو ستجعل التطعيم ضد مرض كورونا إلزاميًا لبعض العمال مثل الرعاية الصحية وموظفي دور الرعاية، في حين أن البعض الآخر سيجعله إلزاميًا لبعض الفئات العمرية التي تعتبر أكثر عرضة للخطر؛ على سبيل المثال، جعلت اليونان التطعيم إلزاميًا لمن تخطوا الستين من العمر بينما جعلت إيطاليا، يوم الأربعاء، التطعيم إلزاميًا لأي شخص فوق سن الخمسين. وغني عن القول أن الطلقات الإلزامية موضوع مثير للجدل وأثارت احتجاجات من عدة جهات. وقال فريدمان إنه من الأفضل تشجيع وتثقيف الناس للتلقيح بدلًا من إعطاء اللقاحات اللازمة، لكن لا يزال "من المرغوب فيه تحصين أكبر عدد ممكن من السكان"."