19
o
بيروت
22
o
طرابلس
22
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
22
o
النبطية
17
o
زحلة
17
o
بعلبك
18
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
من هو القائد الجديد لعمليات الولايات المتحدة بالشرق الأوسط؟
Lebanon 24
08-01-2022
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
اختار الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم الجمعة، الجنرال مايكل كوريلا، قائد واحدة من الوحدات التي تملك أكبر الخبرات القتالية في الجيش الأميركي، لقيادة عمليات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
وإذا أقرّ مجلس الشيوخ تعيين كوريلا، سيتولى الجنرال المظلي قيادة القيادة المركزية للجيش الأميركي "سنتكوم" خلفا للجنرال في مشاة البحرية "المارينز" كينيث ماكنزي.
وتشرف "سنتكوم" على العمليات العسكرية في العراق وسوريا وأفغانستان واليمن، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون".
من هو مايكل كوريلا؟
تفيد السيرة الذاتية الرسمية للجنرال كوريلا "55 عاما" بأنه يتولى حاليا قيادة الفيلق الثامن عشر المحمول جوا الذي يضم في قاعدة فورت براغ بولاية كارولاينا الشمالية، الجزء الأكبر من قوات التدخل البرية للولايات المتحدة.
و كوريلا خريج أكاديمية ويست بوينت العسكرية وقاتل في كوسوفو وأفغانستان والعراق حيث أصيب بجروح خطيرة بالرصاص خلال هجوم في الموصل في 2005، حسبما نقلت "فرانس برس".
كما تولى مسؤوليات في هيئة الأركان العامة للجيش الأميركي وقاد فرقة المظلات 82 المرموقة والمعروفة بمشاركتها في عمليات الإنزال في النورماندي في 1944.
والجيش الأميركي منظم في خمس قيادات جغرافية مثل "إفريكوم" في إفريقيا و"يوكوم" لأوروبا، وكذلك حسب الاختصاصات مثل القيادة الاستراتيجية "ستراتكوم" المسؤولة عن التسلح النووي للبلاد أو "سبيسكوم" المسؤولة عن الفضاء.
تابع
الأكثر قراءة
بطاقات التارو أصدق؟.. هذه الابراج ستحقق ثروة كبيرة واليكم من ينتظره الزواح في 2022
Lebanon 24
بطاقات التارو أصدق؟.. هذه الابراج ستحقق ثروة كبيرة واليكم من ينتظره الزواح في 2022
08:35 | 2022-01-07
07/01/2022 08:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مكافأة أميركيّة بـ10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن رجل أعمال لبناني... من يكون وما السبب؟
Lebanon 24
مكافأة أميركيّة بـ10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن رجل أعمال لبناني... من يكون وما السبب؟
09:55 | 2022-01-07
07/01/2022 09:55:23
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ مهم عن قارورة الغاز.. شكوكٌ قد تكشف فضيحة!
Lebanon 24
خبرٌ مهم عن قارورة الغاز.. شكوكٌ قد تكشف فضيحة!
14:10 | 2022-01-07
07/01/2022 02:10:18
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجارٌ يهزّ النبطية.. خزان مازوت يحترق! (فيديو)
Lebanon 24
انفجارٌ يهزّ النبطية.. خزان مازوت يحترق! (فيديو)
14:36 | 2022-01-07
07/01/2022 02:36:37
Lebanon 24
Lebanon 24
تأجيل العودة إلى المدارس 3 أسابيع!؟
Lebanon 24
تأجيل العودة إلى المدارس 3 أسابيع!؟
23:03 | 2022-01-07
07/01/2022 11:03:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:30 | 2022-01-08
مسؤول إيراني يهدد إسرائيل: سنحوّل تل أبيب إلى جهنّم!
05:00 | 2022-01-08
في فلسطين.. نساء يتبرعن بـ41 خاتم ذهب لتوسعة مسجد (صور وفيديو)
04:30 | 2022-01-08
قتلى ومصابون في حادث مروّع بمصر
04:00 | 2022-01-08
اكتشاف إصابة خنزير بالمرض "القاتل" في هذه الدولة!
03:30 | 2022-01-08
CNBC: المتحور التالي من كورونا قاب قوسين أو أدنى، وهذا هو الحل
03:00 | 2022-01-08
وظيفة للرجال فقط.. هذا ما تبحث عنه الداخلية السعودية
فيديو
نيزك يحلّق في سماء روسيا! (فيديو)
Lebanon 24
نيزك يحلّق في سماء روسيا! (فيديو)
08:00 | 2022-01-07
08/01/2022 12:57:35
Lebanon 24
Lebanon 24
غزال رئيس الباراغواي اللبناني الأصل ينطح رقيبا في الجيش ويقتله.. إليكم التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
غزال رئيس الباراغواي اللبناني الأصل ينطح رقيبا في الجيش ويقتله.. إليكم التفاصيل (فيديو)
23:00 | 2022-01-05
08/01/2022 12:57:35
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلامية شهيرة تهاجم مايا دياب: "وجودك في الفن حرام ولبسك عاري"! (فيديو)
Lebanon 24
إعلامية شهيرة تهاجم مايا دياب: "وجودك في الفن حرام ولبسك عاري"! (فيديو)
04:07 | 2022-01-05
08/01/2022 12:57:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact