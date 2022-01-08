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عربي-دولي
مقتل إسرائيلي في أحداث كازاخستان
Lebanon 24
08-01-2022
|
06:00
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أفادت وسائل إعلام عبرية بمقتل إسرائيلي (22عاماً)، بالرصاص في مدينة ألما آتا بجنوب شرق كازاخستان، خلال الأحداث الأخيرة.
وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، قتل الإسرائيلي "بن كوجياشفيلي" (22 عاما)، بالرصاص في مدينة ألما آتا بجنوب شرق كازاخستان.
وأكد الصحفي، باراك رڤيد، نقلا عن المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية مقتل مواطن اسرائيلي في المظاهرات في ألما آتا.
وذكرت الإذاعة، أن وزارة الخارجية الإسرائيلية على اتصال بوالدي القتيل الموجودين هناك، وبعائلته في إسرائيل، وتساعد في نقل جثته إلى إسرائيل.
وشهدت كازاخستان منذ مطلع شهر كانون الثاني الحالي مظاهرات حاشدة ترافقها أعمال عنف واسعة، وانطلقت في البداية من مدينتي جاناوزين وأكتاو باحتجاجات على ارتفاع أسعار الغاز المسال إلى ضعفين.
وانتشرت المظاهرات بعد ذلك في مناطق أخرى من البلاد، بما في ذلك ألما آتا، أكبر مدينة في كازاخستان، بينما اندلعت اشتباكات مسلحة دامية واسعة أدت إلى مقتل عشرات الأشخاص وإصابة الآلاف، بما في ذلك في صفوف المحتجين وقوات الأمن.
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