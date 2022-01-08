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بعد معلومات عن انقطاع الاتصال به.. ما هو مصير القنصل الأردني في كازاخستان؟

Lebanon 24
08-01-2022 | 07:30
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أكد مصدر مطلع بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، ظهر اليوم السبت، أنه تم التواصل مع القائم بالأعمال القنصلية بالسفارة الأردنية بكازاخستان، عدي مازن الحديد، مبينا أنه "بخير".

وكانت وكالة "معا" قد نقلت في وقت سابق من هذا اليوم عن ذوي الدبلوماسي الأردني، عدي مازن الحديد، بانقطاع التواصل مع ابنهم، القائم بالأعمال القنصلية في السفارة الأردنية بكازاخستان، ومع أسرته هناك.

وأوضح المصدر من جهة أخرى، أن السفارة الأردنية في كازاخستان تمكنت يومي الخميس والجمعة من التواصل مع مئات الطلبة الأردنيين الدارسين هناك، من خلال الهواتف الأرضية، بسبب انقطاع  الإنترنت.

وشدد المصدر على أن الوزارة تتابع أوضاع الأردنيين في كازاخستان، لكن التواصل يواجه صعوبة بسبب انقطاع الاتصالات والإنترنت الذي يعود على فترات متقطعة ويعتمد على المدينة التي يقطنها الأردنيون هناك.
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