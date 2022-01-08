عربي-دولي

الأمم المتحدة تطلق مشاورات "أولية" لعملية سياسية شاملة في السودان

Lebanon 24
08-01-2022 | 08:00
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أعلنت الأمم المتحدة اليوم السبت عن إطلاق مشاورات "أولية" لعملية سياسية شاملة بين الأطراف السودانية.

وقالت الأمم المتحدة في بيان لها: "يطلق الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة يونيتامس السيد فولكر بيرتس، بالتشاور مع الشركاء السودانيين والدوليين، رسميا المشاورات الأولية لعملية سياسية بين الأطراف السودانية".

وأضاف البيان: "تتولى الأمم المتحدة تيسيرها تهدف إلى دعم أصحاب المصلحة السودانيين للتوصل لاتفاق للخروج من الأزمة السياسية الحالية والاتفاق على مسار مستدام للتقدم نحو الديمقراطية والسلام".

من جهته، أعرب بيرتس عن قلقه الشديد من أن يؤدي الانسداد السياسي الراهن إلى الانزلاق بالبلاد نحو المزيد من عدم الاستقرار، وإهدار المكاسب السياسية والاجتماعية والاقتصادية، التي تحققت منذ قيام الثورة في السودان.

وتم إنشاء بعثة يونيتامس بموجب قرار مجلس الأمن 2524، استجابة لطلب القيادة السودانية في شهر شباط 2020، لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان.
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