في العام 2022... 3 قضايا محورية ستشهدها القدس

ولم تخبُ بين ثنايا ذاكرتهم أيضا مشاهد النصر في باب العامود، بعد إجبار شرطة العدو على إزالة الحواجز عن المدرجات في أيار، ولاحقا مشاهد النصر التي عبّر عنها المقدسيون بإطلاق أبواق مركباتهم على مدى ساعات احتفالا بوقف إطلاق النار وانتهاء الحرب الأخيرة على غزة.وفي شهر رمضان، اعتكفوا داخل المسجد الأقصى ورفضوا تفريغ ساحاته للمستوطنين لتنفيذ اقتحام جماعي فيما يعرف بيوم "توحيد القدس"، وصمدوا رغم القمع الشديد الذي نتج عنه مئات الإصابات.مضت الشهور وانتهت الحرب والهبّة الشعبية في باب العامود، لكن لم يعد يخفى على أحد أن القدس -وتحديدا المسجد الأقصى- شكّلا عنوان التفجير المركزي للمواجهات الشعبية الفلسطينية، بواقع 7 مواجهات على مدى 25 عاما، منها 5 أخذت شكل الهبات المتتالية ما بين 2014 وحتى اليوم، وهي تنفجر بمتوسط فارق 17 شهرا فيما بينها.الجزيرة نت ناقشت معطيات وأحداث عام 2021 مع الباحث في شؤون القدس زياد ابحيص، واستشرفت من خلاله المشهد الذي تنتظره القدس عام 2022.تحول المسجد الأقصى والقدس عموما إلى عنوان مركزي في الصراع، في أي سياق تأتي الانفجارات المتتالية في مدينة القدس؟تأتي هذه الانفجارات نتيجة تغيير بنيوي في شكل المشروع الاستعماري الصهيوني، إذ إنه بدأ ينكفئ أكثر نحو الصراع على الهوية، وعلى فرض الأفضلية للهوية اليهودية داخل فلسطين التاريخية، في ظل خوفه من التراجع المستمر لأفضليته السكانية، وفي ظل الاتجاه المجتمعي المستمر نحو اليمين، ونحو التفسير القومي الديني للصهيونية.وهذا ما يجعل حسم مصير هوية مدينة القدس معركة أساسية، ويجعل أيضا مشروع الإحلال الديني في المسجد الأقصى المبارك أجندة مركزية آخذة بالتصاعد منذ عام 1996 وحتى اليوم، وقد عززت قرارات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب هذه الاتجاهات.ما القضايا المركزية الأخرى المستهدفة في القدس التي تؤدي إلى اشتعال المواجهات خلال فترات زمنية متقاربة؟إلى جانب قضية المسجد الأقصى المبارك، كانت هناك قضيتان مركزيتان للاستهداف الإسرائيلي للقدس، الأولى هي اختراق النسيج المركزي لمدينة القدس بحضور يهودي، وهي المهمة التي فشل فيها الاحتلال على مدى 50 عاما، إذ بقيت نسبة حضوره في النسيج المركزي التاريخي للمدينة تقارب 6% من السكان، مقابل 94% من المقدسيين العرب. لذلك يسعى الاحتلال الآن لاختراق هذا النسيج في نقطتين مركزيتين: الشيخ جراح شمالا، وسلوان جنوبا.أما الخط المركزي الثالث فكان مجازر الهدم لردع التوجه المقدسي الشعبي للبناء غير المرخص، ولفرض الهجرة خيارا قسريا على المقدسيين لغياب الوحدات السكنية الكافية. ومن حول خطوط الاستهداف المركزية الثلاثة هذه كانت سياسات السيطرة على الحيز العام وعلى التعليم وتقويض القطاع الصحي، وتقسيم المناطق الفلسطينية عبر بنى تحتية استيطانية موجهة لتجزئة نسيج المدينة.خطوط الاستهداف المركزية أدت إلى اشتعال المواجهات في القدس خلال عام 2021، فهل ستكون هذه الخطوط عنوانا لاشتعال المواجهات مجددا في 2022؟اثنان من خطوط الاستهداف المركزية تحولا خلال عام 2021 إلى جبهات مواجهة، وتحديدا حي الشيخ جراح في وجه محاولة تهجيره، والمسجد الأقصى في وجه محاولة العدوان الشامل في 28 رمضان، علاوة على تصدر عناوين الصراع على الحيز العام متمثلا في باب العامود الذي انقلبت محاولة السيطرة عليه حيزا للمستوطنين إلى عنوان مهم لفتح معارك رمضان المتتالية.ما تزال جميع خطوط المواجهة هذه فاعلة وآخذة بالتصاعد في القدس، ويتوقع لها أن تتصاعد في عام 2022، فالشيخ جراح توسعت جبهات إخلائه من حي كرم الجاعوني إلى أرض عائلة صالحية شرقا وكبانية أم هارون غربا، مع استمرار إصرار أهالي حي كرم الجاعوني على حقهم في بيوتهم.استهداف المسجد الأقصى آخذ بالتصاعد أيضا في ظل حكومة بينيت المكونة من تيارات يسارية بقيادة حزب يميني متشدد، وبالذات بعد مؤتمر جماعات المعبد المتطرفة في تشرين الثاني الذي ناقش مقترحات متطرفة لتعزيز "الحضور اليهودي" في الأقصى، ومضاعفة أعداد المقتحمين إلى 10 أضعاف.وتبنّى الكنيست عددا من مخرجات هذا المؤتمر بتنظيم الزيارات التعليمية المدرسية للأقصى، وتبني هذا المقدس كجزء من التثقيف الداخلي للشرطة وأجهزة الأمن، والتوصية برفع القيود عن المقتحمين وتمديد ساعات الاقتحام، وغيرها من التوصيات التي تنتظر دورها في الحصول على الدعم الرسمي.ما قراءتك للمحطات المرشحة للانفجار في عام 2022؟ينبغي الالتفات إلى التناظر بين الرزنامة الهجرية والعبرية في عام 2022، إذ سيتزامن عيد الفصح بأيامه الثمانية مع الأسبوع الثالث من رمضان.وإذا ما قرأنا المحاولات المتكررة لجماعات المعبد المتطرفة لتقريب طقس ذبح القربان من الأقصى على مدى 6 سنوات ماضية، فإن الانفجار يبدو مرشحا جدا في رمضان المقبل، وإن تأخر عن رمضان فإن أسباب هذا الانفجار مستمرة في التصاعد، مما يجعل الانفجار حتميا لكن السؤال يبقى متى؟ إذ إن آب وموسم الأعياد الطويل من نهاية سبتمبر/أيلول وحتى 18 تشرين الأول، تبدو المحطات التالية المرشحة لهذا الانفجار، مع بقاء احتماليته الأعلى في رمضان المقبل.وقد وثقت مؤسسات فلسطينية الانتهاكات الإسرائيلية في القدس خلال عام 2021 كالتالي:اقتحام 38 ألفا و150 متطرفا ومتطرفة المسجد الأقصى المبارك.271 حالة هدم، بينها أكثر من 100 حالة هدم ذاتي.2490 حالة اعتقال، وإصدار 36 أمر اعتقال إداري بحق المقدسيين.312 أمرا حبس منزلي، وعشرات من ضحايا هذه العقوبة هم من الأطفال.495 أمر إبعاد، معظمها عن المسجد الأقصى وأماكن المواجهات.