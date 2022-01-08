التحالف العربي يعلن استهداف "أنصار الله" للبنية التحتية للاتصالات جنوب السعودية

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم السبت، عن استهداف "أنصار الله" اليمنية، للبنية التحتية للاتصالات المدنية جنوبي المملكة.





وكان التحالف العربي أعلن، الخميس الماضي، مقتل 390 من مسلحي جماعة "أنصار الله" اليمنية، وتدمير عتاد للجماعة في عمليات لقواته في محافظتي شبوة ومأرب الغنيتين بالنفط جنوب وشمال شرقي اليمن.



وقال التحالف إنه "نفذ 35 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثي في شبوة، أسفرت عن تدمير 25 آلية عسكرية ومقتل 240 عنصرا إرهابيا خلال 24 ساعة"، مضيفا أنه جرى "تنفيذ 28 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثي في مأرب، وتدمير 19 آلية عسكرية ومقتل 150 عنصرا إرهابيا خلال 24 ساعة". وأكد التحالف أن "القوات الحوثية حاولت للمرة الثالثة استهداف الاتصالات المدنية بطائرات مسيرة مفخخة"، مؤكدا تنفيذ ضربات عدة دمرت 6 مواقع لتخزين وإطلاق الطائرات المسيّرة فجر اليوم في حجة استجابة لهذه التهديدات.وكان التحالف العربي أعلن، الخميس الماضي، مقتل 390 من مسلحي جماعة "أنصار الله" اليمنية، وتدمير عتاد للجماعة في عمليات لقواته في محافظتي شبوة ومأرب الغنيتين بالنفط جنوب وشمال شرقي اليمن.وقال التحالف إنه "نفذ 35 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثي في شبوة، أسفرت عن تدمير 25 آلية عسكرية ومقتل 240 عنصرا إرهابيا خلال 24 ساعة"، مضيفا أنه جرى "تنفيذ 28 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثي في مأرب، وتدمير 19 آلية عسكرية ومقتل 150 عنصرا إرهابيا خلال 24 ساعة".