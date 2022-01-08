عربي-دولي

عباس يزور مصر الأحد ويلتقي الرئيس السيسي

Lebanon 24
08-01-2022 | 10:30
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أعلن دبلوماسي فلسطيني، اليوم السبت، أن الرئيس محمود عباس سيبدأ غدا زيارة إلى مصر وأنه سيجتمع بالرئيس عبد الفتاح السيسي.
وذكر سفير فلسطين لدى مصر، دياب اللوح، في بيان أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أن عباس سيصل إلى مدينة شرم الشيخ غداً الأحد في زيارة رسمية لمصر تستغرق يومين.
وأوضح اللوح أن زيارة عباس تأتي تلبية لدعوة من السيسي للمشاركة في افتتاح منتدى شباب العالم، في نسخته الرابعة.
وأضاف أن اجتماع عباس مع السيسي سيبحث آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، والجهود المبذولة لدفع عملية السلام، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وتابع بالقول إن الاجتماع سيبحث كذلك "الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر لتحقيق المصالحة الوطنية، وإنهاء الانقسام، وإعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي الغاشم في قطاع غزة" في أيار الماضي.
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