"مزاد لبيع المسلمات"... التكنولوجيا تساهم في اضطهاد مؤلم للنساء

كتبت "الحرة":

بعد أشهر من حذف أحد تطبيقات "بيع النساء المسلمات" في الهند، ظهر تطبيق مشابه في يوم رأس السنة الميلادية، لتقوم السلطات بحظره كذلك، في وقت تتزايد فيه التطبيقات المسيئة للنساء حول العالم.وكانت طيارة هندية تدعى، هانا خان، قالت مشتكية لوكالة "رويترز" التي نقلت حالتها ضمن تقرير عن الإساءة للنساء في الهند، إنها تفاجأت قبل نحو ستة أشهر بصورتها على تطبيق "مزاد النساء"، قبل أن تتم إزالة التطبيق بسرعة، دون فرض أي عقوبات على أي شخص.ولم تكن خان موجودة على التطبيق الجديد المسمى Bulli Bai، بينما كانت هناك ناشطات وصحفيات وممثلات بل وحتى الحائزة على جائزة نوبل للسلام، مالالا يوسفزاي.ووسط غضب متزايد، تم حذف التطبيق واعتقال أربعة مشتبه بهم هذا الأسبوع، وفق "فويس أوف أميركا".والمزادات المزيفة التي تمت مشاركتها على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي ليست سوى أحدث الأمثلة على كيفية استخدام التكنولوجيا لتعريض النساء للخطر من خلال الإساءة عبر الإنترنت أو سرقة الخصوصية أو الاستغلال الجنسي.وبالنسبة للنساء المسلمات في الهند، واللاتي غالبًا ما يتعرضن للإساءة عبر الإنترنت، فإن ولوج الإنترنت أصبح مخاطرة يومية.وقالت خان، التي قدمت شكوى للشرطة ضد التطبيق الأول، بينما كشفت شرطة مومباي إنها تحقق في ما إذا كان تطبيق Bulli Bai "جزءا من مؤامرة أكبر".وقال متحدث باسم GitHub، التي استضافت كلا التطبيقين إن لديها "سياسات صارمة ضد المحتوى والسلوك الذي ينطوي على المضايقة والتمييز والتحريض على العنف".وتابعت في بيان: "لقد علقنا حساب المستخدم بعد التحقيق في تقارير عن مثل هذا النشاط، وكلها تنتهك سياساتنا".أدى التقدم التكنولوجي إلى زيادة المخاطر على النساء في جميع أنحاء العالم، سواء كان ذلك عن طريق التصيد أو الكشف عن التفاصيل الشخصية، أو تركيب مقاطع فيديو إباحية.وتُستخدم تقنية التزييف العميق، التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، مع تطبيقات تتيح للمستخدمين تجريد النساء من ملابسهن أو تبديل وجوههن بمقاطع فيديو فاضحة.وقال آدم دودج، الرئيس التنفيذي لـ EndTAB، وهي منظمة غير ربحية مقرها الولايات المتحدة تتعامل مع إساءة استخدام التكنولوجيا، إن الانتهاك الرقمي للنساء منتشر لأن "كل شخص لديه جهاز ووجود رقمي".وتابع في حديث لموقع إذاعة "فويس أو أميركا": "أصبح ارتكاب العنف أسهل، حيث يمكنك أن تصيب شخصًا ما في أي مكان في العالم. كما أن حجم الضرر أكبر لأنه يمكنك تحميل شيء ما وإظهاره للعالم في غضون ثوانٍ".وأضاف: "وهناك ديمومة لهذا الجرم، لأن تلك الصورة أو الفيديو موجود إلى الأبد على الإنترنت".من جانبها، قالت الناشطة الأسترالية، نويل مارتن، إن التأثير العاطفي والنفسي لمثل هذه الإساءات "مؤلم تمامًا" مثل الإساءة الجسدية، مع الآثار التي تفاقمت بفعل انتشار المحتوى على الإنترنت وطبيعته العامة واستمراريته.وقالت إنها بنفسها اكتشفت أن صورتها قد تم تركيبها على صور إباحية وتوزيعها.وساعدت حملتها ضد الإساءة القائمة على الصور في تغيير القانون في أستراليا. وقالت إن الضحايا يكافحون من أجل الاستماع إليهم.ويعد تتبع منشئي المحتوى الفرديين والمبرمجين المحتالين أمرًا صعبًا، وتميل الأنظمة الأساسية التكنولوجية إلى حماية المستخدمين المجهولين الذين يمكنهم بسهولة إنشاء بريد إلكتروني مزيف أو ملف تعريف وسائط اجتماعية.ولم يسلم المشرعون من ذلك، ففي تشرين الثاني، وجه مجلس النواب الأميركي اللوم إلى الجمهوري، بول جوسار، بسبب إعادة تغريد مقطع فيديو مصور للأنمي أظهره وهو يقتل الديمقراطية ألكسندرا أوكاسيو كورتيز.قال دوج: "مع ظهور أي تقنية جديدة يجب أن نفكر على الفور في كيفية ومتى ستتم إساءة استخدامها وتسليحها لإيذاء الفتيات والنساء عبر الإنترنت".وقال: "لقد خلقت منصات التكنولوجيا جوًا غير متوازن للغاية لضحايا الانتهاكات عبر الإنترنت، والطرق التقليدية لطلب المساعدة عندما نتأذى في العالم المادي ليست متاحة عندما تحدث الإساءة عبر الإنترنت".