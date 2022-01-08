الجيش اليمني: ننسق مع التحالف لحسم معركة جنوب مأرب

أعلن رئيس أركان الجيش اليمني، السبت، إحراز تقدم كبير في الجبهة الجنوبية لمأرب وتحديداً في الجوبة وملعا والفليحة.



وقال الفريق صغير بن عزيز في تصريحات للعربية، "نسعى لاستعادة السيطرة على جبل البلق في أقرب وقت"، مشيرا إلى أن الحوثيين موجودون هناك.





الخطة في مأرب.. الاندماج مع ألوية العمالقة

من جانبه، أكد قائد جبهات مأرب قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء منصور ثوابة للعربية، أن طيران التحالف ساهم في منع إرسال التعزيزات إلى الحوثيين.



وتابع "سنواصل تقدمنا حتى نندمج مع ألوية العمالقة القادمة من شبوة"، مبيناً أن الجيش اليمني غير استراتيجيته من الدفاع للهجوم.



كما أضاف "حققنا تقدمات كبيرة وسنتقدم بعد السيطرة على البلق إلى الجوبة وما بعدها".



وقال أيضاً "العملية الهجومية مستمرة ولن تتوقف، وخلال الأيام الماضية استدرجنا الحوثيين إلى المناطق المفتوحة". كما أضاف "ننسق مع التحالف لحسم المعركة في جنوب مأرب"، موضحاً أن استراتيجية الجيش اليمني هي تدمير كلي لقدرات الحوثي قبل حسم المعركة، وقال تم تدمير 80% من قدرات القوات المدعومة من إيران.الخطة في مأرب.. الاندماج مع ألوية العمالقةمن جانبه، أكد قائد جبهات مأرب قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء منصور ثوابة للعربية، أن طيران التحالف ساهم في منع إرسال التعزيزات إلى الحوثيين.وتابع "سنواصل تقدمنا حتى نندمج مع ألوية العمالقة القادمة من شبوة"، مبيناً أن الجيش اليمني غير استراتيجيته من الدفاع للهجوم.كما أضاف "حققنا تقدمات كبيرة وسنتقدم بعد السيطرة على البلق إلى الجوبة وما بعدها".وقال أيضاً "العملية الهجومية مستمرة ولن تتوقف، وخلال الأيام الماضية استدرجنا الحوثيين إلى المناطق المفتوحة".