19
o
بيروت
17
o
طرابلس
19
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
17
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
16
o
بشري
19
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
الجيش اليمني: ننسق مع التحالف لحسم معركة جنوب مأرب
Lebanon 24
08-01-2022
|
00:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن رئيس أركان الجيش اليمني، السبت، إحراز تقدم كبير في الجبهة الجنوبية لمأرب وتحديداً في الجوبة وملعا والفليحة.
وقال الفريق صغير بن عزيز في تصريحات للعربية، "نسعى لاستعادة السيطرة على جبل البلق في أقرب وقت"، مشيرا إلى أن الحوثيين موجودون هناك.
كما أضاف "ننسق مع التحالف لحسم المعركة في جنوب مأرب"، موضحاً أن استراتيجية الجيش اليمني هي تدمير كلي لقدرات الحوثي قبل حسم المعركة، وقال تم تدمير 80% من قدرات القوات المدعومة من إيران.
الخطة في مأرب.. الاندماج مع ألوية العمالقة
من جانبه، أكد قائد جبهات مأرب قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء منصور ثوابة للعربية، أن طيران التحالف ساهم في منع إرسال التعزيزات إلى الحوثيين.
وتابع "سنواصل تقدمنا حتى نندمج مع ألوية العمالقة القادمة من شبوة"، مبيناً أن الجيش اليمني غير استراتيجيته من الدفاع للهجوم.
كما أضاف "حققنا تقدمات كبيرة وسنتقدم بعد السيطرة على البلق إلى الجوبة وما بعدها".
وقال أيضاً "العملية الهجومية مستمرة ولن تتوقف، وخلال الأيام الماضية استدرجنا الحوثيين إلى المناطق المفتوحة".
نجاح المرحلة الثانية
وكانت محافظة شبوة شهدت في الساعات الماضية تقدماً كبيراً للجيش اليمني وألوية العمالقة مع تحرير مديرية بيحان.
وكانت الألوية أكدت، أمس الجمعة، نجاح المرحلة الثانية من عملية إعصار الجنوب بتحرير مديرية بيحان، مشددة على جاهزيتها الكاملة لتنفيذ المرحلة الثالثة دون تأخير لتحرير "عين".
يذكر أن تلك التطورات الميدانية تأتي بعد أسبوع على إطلاق الجيش اليمني والعمالقة حملة متزامنة على جبهات محافظتي شبوة ومأرب، حقق خلالها تقدما ملموسا في المحافظتين على السواء.
وكان الحوثيون سيطروا في أيلول 2021 على 3 مديريات جنوب شبوة، بينها مديرية عسيلان التي استعادتها القوات الحكومية الشرعية قبل أيام، بالإضافة إلى مديريتي بيحان وعين.
فيما أطلقت الميليشيات منذ شباط الماضي (2021) حملة على مأرب الغنية بالنفط، من أجل السيطرة عليها، إلا أنها لم تسجل إلا تقدما طفيفا، رغم الهجمات العنيفة على المنطقة التي تعج بملايين النازحين.
تابع
الأكثر قراءة
هذه الأبراج سيرافقها الحظ السعيد طيلة عام 2022.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
هذه الأبراج سيرافقها الحظ السعيد طيلة عام 2022.. هل أنت من بينها؟
11:00 | 2022-01-08
08/01/2022 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن انتحار عنصر بـ"قوى الأمن" في الأشرفية.. ما حقيقته؟
Lebanon 24
خبرٌ عن انتحار عنصر بـ"قوى الأمن" في الأشرفية.. ما حقيقته؟
13:10 | 2022-01-08
08/01/2022 01:10:31
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة أساسية تنقذ الليرة والرواتب.. هكذا يمكن للبنان "الإنتعاش"
Lebanon 24
خطوة أساسية تنقذ الليرة والرواتب.. هكذا يمكن للبنان "الإنتعاش"
11:27 | 2022-01-08
08/01/2022 11:27:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ عاجل من "كهرباء لبنان" بشأن انقطاع التيار.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيانٌ عاجل من "كهرباء لبنان" بشأن انقطاع التيار.. هذا ما جاء فيه
12:41 | 2022-01-08
08/01/2022 12:41:44
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف وزير لبنانيّ يحترق.. والسبب لافت!
Lebanon 24
هاتف وزير لبنانيّ يحترق.. والسبب لافت!
07:41 | 2022-01-08
08/01/2022 07:41:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:30 | 2022-01-09
نيجيريا.. مقتل 200 شخص بهجمات مسلحين
02:00 | 2022-01-09
تصريح مهم من عالم أوبئة عن نهاية "كورونا"... هذا ما كشفه
01:30 | 2022-01-09
واشنطن مستعدة للتباحث مع موسكو حول الصواريخ والتدريبات
01:00 | 2022-01-09
الخارجية الأميركية تعلق على الضربات الجوية المستمرة في تيغراي
00:30 | 2022-01-09
مقتل جنود أتراك في انفجار عبوة ناسفة على الحدود السورية
00:00 | 2022-01-09
صحيفة أميركية تكشف العقوبات التي قد تفرض على روسيا إن غزت أوكرانيا
فيديو
إنهيار كتلة صخرية على قوارب سياحية! (فيديو)
Lebanon 24
إنهيار كتلة صخرية على قوارب سياحية! (فيديو)
02:00 | 2022-01-09
09/01/2022 09:49:28
Lebanon 24
Lebanon 24
نيزك يحلّق في سماء روسيا! (فيديو)
Lebanon 24
نيزك يحلّق في سماء روسيا! (فيديو)
08:00 | 2022-01-07
09/01/2022 09:49:28
Lebanon 24
Lebanon 24
غزال رئيس الباراغواي اللبناني الأصل ينطح رقيبا في الجيش ويقتله.. إليكم التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
غزال رئيس الباراغواي اللبناني الأصل ينطح رقيبا في الجيش ويقتله.. إليكم التفاصيل (فيديو)
23:00 | 2022-01-05
09/01/2022 09:49:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact