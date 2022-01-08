الكونغرس الأميركي: إيران أعاقت التحقيق في حادث الأوكرانية

في الذكرى الثانية لإسقاط الطائرة الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري، أكدت العضوة في الكونغرس الأميركي كلوديا تيني، اليوم السبت، أن إيران أعاقت التحقيق في حادث الطائرة الأوكرانية ولم تتخذ أي خطوات حقيقية لتحقيق العدالة لأسر الضحايا.

ودعت تيني عبر "تويتر"، المبعوث الأميركي للشأن الإيراني إلى وضع قضية الطائرة الأوكرانية على جدول أعماله.



إلى هذا تجمع في وقت سابق اليوم، أسر ضحايا الطائرة ضد المسؤولين في طهران وهتفوا ضد مسؤولي طهران، ووصفوهم بالفاسدين.



وقالت الأسر الإيرانية خلال تجمعها في مطار "الخميني" الدولي بطهران، إن العدالة غير قابلة للاستبدال بالتعويضات المالية، مطالبة بحزم بتقديم الجناة إلى العدالة في محكمة نزيهة، مؤكدة أنهم لن يتراجعوا.