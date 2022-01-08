عربي-دولي

الخارجية الأردنية تنفي أنباء بخصوص انقطاع الاتصال مع أحد دبلوماسييها في كازاخستان

Lebanon 24
08-01-2022 | 14:00
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نفت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأنباء التي تداولتها عدد من المواقع الإخبارية بخصوص انقطاع الاتصال مع أحد دبلوماسيي سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في جمهورية كازاخستان.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول أن خلية الأزمة التي تم تفعيلها بالوزارة، على إثر الأحداث والتطورات التي تشهدها كازاخستان، قد تمكنت من إجراء العديد من الاتصالات مع رئيس البعثة وموظفي السفارة، بالإضافة إلى أفراد الجالية الأردنية المتواجدين في عدة مناطق كازاخية وذلك عبر وسائل الاتصال المختلفة، علماً بأنّ الاتصالات الهاتفية الدولية تشهد انقطاعات نظراً للظروف الحالية التي تمر بها كازاخستان.
وعبر الناطق الرسمي عن استغرابه من نشر معلومات مضللة، وأهاب بوسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة والتأكد من مصداقية المعلومات والأخبار قبل أن يُصار إلى نشرها، وبأن الوزارة مُمثلة بالناطق الرسمي وغرفة عملياتها تعمل على مدار الساعة، بما في ذلك لاجابة الاستفسارات الصحافية. مُشدداً أن الوزارة تعمل بشكلٍ مؤسسيٍ ومنظم ومن خلال التنسيق المستمر ما بين مركز العمليات في الوزارة والسفارة الأردنية في العاصمة نور سلطان وذلك لمتابعة أوضاع وأحوال المواطنين الأردنيين المتواجدين في جمهورية كازاخستان والاطمئنان عليهم.
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