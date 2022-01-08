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سوريا تسلم العراق 50 متهما بالإنتماء إلى تنظيم "داعش"

Lebanon 24
08-01-2022 | 16:59
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أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم السبت، تسلم الجهات الآمنية العراقية 50 شخصا من سوريا، متهمين بالإنتماء إلى تنتظيم "داعش".

وذكرت الخلية في بيان صحفي، أن "العراق تسلم 50 متهما عراقيا ينتمون إلى عناصر عصابات داعش، من الذين ألقي القبض عليهم داخل الأراضي السورية".

وأضافت: "عملية التسليم جرت بالتنسيق بين قيادة العمليات المشتركة والجانب السوري، عن طريق منفذ ربيعة، حيث سُلموا إلى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".
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