كبير المفاوضين الإيرانيين بمحادثات فيينا: العد العكسي للتوصل إلى اتفاق نهائي بدأ

أعلن علي باقري كني، كبير المفاوضين الإيرانيين في محادثات فيينا بين طهران والقوى العالمية حول الاتفاق النووي الإيراني أن "العد العكسي للتوصل إلى اتفاق نهائي قد بدأ".

