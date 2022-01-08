عربي-دولي

كبير المفاوضين الإيرانيين بمحادثات فيينا: العد العكسي للتوصل إلى اتفاق نهائي بدأ

Lebanon 24
08-01-2022 | 14:32
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أعلن علي باقري كني، كبير المفاوضين الإيرانيين في محادثات فيينا بين طهران والقوى العالمية حول الاتفاق النووي الإيراني أن "العد العكسي للتوصل إلى اتفاق نهائي قد بدأ".
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الاتفاق النووي الايراني

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