مقتل 3 جنود أتراك على الحدود السورية

قتل 3 جنود أتراك في انفجار عبوة ناسفة في جنوب شرق تركيا على الحدود مع سوريا، حسبما أعلنت وزارة الدفاع في أنقرة.وقالت الوزارة إن الجنود قتلوا في انفجار قنبلة محلية الصنع في بلدة أقجة قلعة بمحافظة شانلي أورفة.وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل 12 مقاتلاً من حزب العمال الكردستاني في هجوم استهدفهم في منطقة أقجة قلعة عند الشريط الحدودي مع سوريا، في ذات النقطة التي قتل فيها 3 جنود أتراك في تفجير العبوة الناسفة.وشنت أنقرة عدداً من العمليات العسكرية في تركيا والعراق وسوريا ضد مقاتلين أكراد ينتمون أو يرتبطون بحزب العمال الكردستاني.