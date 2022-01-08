عربي-دولي

مسؤول أميركي: مستعدون لإجراء محادثات مع روسيا بشأن أوكرانيا

Lebanon 24
08-01-2022 | 16:35
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أكّد مسؤول بارز في الإدارة الأميركية، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة منفتحة على إجراء محادثات مع روسيا بشأن أوكرانيا.

وأوضح المسؤول الأميركي أن المحادثات سوف تتضمن إمكانية قيام كل طرف بتقييد المناورات العسكرية ونشر الصواريخ، بحسب "رويترز".

ومن المقرر أن تبدأ سلسلة من المحادثات الحاسمة في جنيف يوم الاثنين المقبل.
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