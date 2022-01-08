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الكشف عن صور جديدة لكيت ميدلتون بمناسبة عيد ميلادها الأربعين

Lebanon 24
08-01-2022 | 23:12
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نشر قصر كنسينغتون البريطاني، يوم أمس، ثلاث صور جديدة لدوقة "كمبردج" الأميرة كيت بمناسبة عيد ميلادها الأربعين.

وسيتم عرض الصور التي التقطها مصور الأزياء الإيطالي المخضرم باولو روفرسي، خلال جولة في جميع أنحاء بريطانيا هذا العام قبل إضافتها إلى المجموعة الدائمة لمعرض الصور الوطني الذي ترعاه الأميرة كيت.

وتُظهر إحدى الصور الأميرة كيت وهي تنظر جانباً مرتدية ثوبا أبيض مشابها لفستان الزفاف. ويظهر في الصورة بشكل بارز خاتم خطوبتها المصنوع من الياقوت الذي كانت تضعه الأميرة ديانا والدة الأمير وليام في اصبعها.

وتُظهر صورة أخرى، وهي الوحيدة الملونة من الصور، الأميرة كيت ترتدي ثوباً أحمر وهي تنظر نحو الكاميرا بابتسامة عريضة. وتعرض الصورة الثالثة الجزء العلوي من ثوب أبيض ترتديه الأميرة كيت وهي تبتسم مرة أخرى للكاميرا.

 
 
 
 
المصدر: الشرق الاوسط
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