تصريح مهم من عالم أوبئة عن نهاية "كورونا"... هذا ما كشفه

توقع خبراء طبيون أن يمثل المتحور "أوميكرون"، بداية نهاية وباء كوفيد-19، وتحوله لما يشبه نزلات البرد العادية.وأشار عضو المجموعة العلمية لنمذجة الأنفلونزا الوبائية في جامعة "وارويك"، الدكتور مايك تيلدسلي، إلى إمكانية عودة الحياة إلى طبيعتها قريبا، لافتا إلى أن ارتفاع الإصابات بكورونا و"أوميكرون" يدل على قرب انتهاء الوباء.وقال تيلدسلي في مقابلة إذاعية: "سنشهد في المستقبل ظهور متحورات أقل خطورة من كورونا. على المدى الطويل، سيصبح كوفيد-19 مستوطنا بنسخة متواضعة الخطورة".وأضاف: "سيصبح الفيروس شبيها بالإنفلونزا الذي تعايشنا معه منذ سنوات طويلة"، وفق ما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية.