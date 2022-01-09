"دلتاكرون".. قبرص تكتشف سلالة جديدة وتدعو لعدم القلق

في ظل موجة التفشي التي تسبب بها متحور أوميكرون حول العالم، اكتشفت قبرص سلالة جديدة تجمع بين المتحورين دلتا وأوميكرون، بينما لم تعلق منظمة الصحة العالمية على ذلك.وبحسب تقرير لوكالة "بلومبرغ"، فإن الباحث ليونديوس كوستريكيس، أستاذ العلوم البيولوجية في جامعة قبرص، هو من اكتشف السلالة الجديدة (دلتاكرون) التي تجمع بين دلتا وأوميكرون، بسبب تركيبتها الجينية المتشابهة مع كليهما.واكتشف كوستريكيس وفريقه 25 حالة إصابة بالمتحور، حتى الآن، وهو عدد غير كاف لتحديد التأثيرات الخاصة والأعراض التي يتسبب بها.وقال كوستريكيس: "في الأيام المقبلة يتبين ما إذا كانت هذه السلالة أكثر قوة أو معدية بشكل مختلف عن السلالتين المهيمنتين وهما دلتا وأوميكرون".ولكنه توقع بأن "أوميكرون قد يتفوق على دلتاكرون".وفي نفس السياق، أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" بالعثور على دلتاكرون لدى 10 مرضي من بين 25 عينة مأخوذة في قبرص، 11 منهم كانوا بالمستشفى.ووفقا لكوستريكيس، فإن اكتشاف حالات إصابة بالمتحور بين صفوف المرضى في المستشفيات ينذر بإمكانية الحاجة للرعاية الصحية.يأتي ذلك فيما قال وزير الصحة القبرصي، ميشاليس هادجيبانديلاس، إن "المتحور الجديد لا يدعو للقلق في الوقت الحالي".وفي حديث لصحيفة "سايبرس ميل"، قال الوزير، السبت، إن الأبحاث والنتائج الرائدة التي توصل إليها الفريق القبرصي تجعلنا فخورين بعلمائنا لأن هذا البحث يضع بلادنا على الخريطة الدولية عندما يتعلق الأمر بالمسائل الصحية".