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عربي-دولي
اغتيال القيادي الصدري مسلم عيدان بمحافظة ميسان
Lebanon 24
09-01-2022
|
03:00
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أفاد مراسل "العربية" و"الحدث"، مساء السبت، باغتيال القيادي في التيار الصدري، مسلم عيدان، من قبل مجهولين.
وأضاف أن السلطات عثرت عليه مقتولاً في منطقة الشيشان وسط محافظة ميسان.
وفي التفاصيل، عثرت القوات الأمنية في محافظة ميسان، ليلة أمس، على جثة شاب مرمية في منطقة الشيشان وسط مدينة العمارة وعليها آثار إطلاق نار.
وذكر مصدر أمني أن الجثة تعود للقيادي في التيار الصدري مسلم عيدان تعرض لإطلاق نار فارق على إثره الحياة، وقد وُجدت مرمية في ساحة متروكة في منطقة الشيشان في الجانب الشمالي من مدينة العمارة.
وأضاف أن الشرطة نقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي وفتحت تحقيقا بالحادث دون ذكر تفاصيل أكثر.
المصدر: العربية
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