تقرير سريّ للأمم المتحدة.. هذا ما كشفه عن إيران واليمن

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، نقلا عن الوثيقة التي أعدها فريق خبراء من مجلس الأمن الدولي حول اليمن، أن مراكب خشبية صغيرة ووسائل نقل برية استخدمت في محاولة لتمرير أسلحة مصنوعة في روسيا والصين وإيران بطريقة غير قانونية إلى اليمن، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.ووفقا للوكالة الفرنسية، فقد كشف معدو مسودة التقرير، الذين استندوا في إعداده على مقابلات مع يمنييين في طواقم هذه المراكب فضلا عن بيانات أجهزة ملاحة، أن الزوارق المستخدمة لنقل الأسلحة انطلقت من مرفأ "جاسك" في جنوب شرقي إيران المطل على بحر عمان.وذكرت الصحيفة أن وكيل وزارة الإعلام التابعة للحوثيين نصر الدين عامر، نفى أن تكون إيران تنقل هذه الأسلحة إلى اليمن، واصفا ذلك بمجرد "وهم"، حسبما نقلت "فرانس برس".يشار إلى أن الأمم المتحدة كانت قد فرضت حظرا على تزويد المتمردين الحوثيين بأسلحة في العام 2015.وأكد المتحدث باسم التحالف العربي العميد تركي المالكي، في إيجاز صحفي أمس السبت، أن القوات الحوثية الموالية لإيران تمارس القرصنة وتهدد الملاحة الدولية.وأشار المالكي في مؤتمر صحفي عقده يوم السبت، إلى أن القوات الحوثية أطلقت أكثر من 100 زورق مفخخ لاستهداف الملاحة الدولية.وبيّن أن القوات المشتركة والتحالف العربي تعاملت مع 248 لغما بحريا لتأمين الملاحة في جنوب البحر الأحمر.وذكر المالكي أنه تم تسجيل 13 انتهاكا حوثيا على السفن التجارية في البحر الأحمر، الأمر الذي يمثل خطرا على التجارة العالمية.وعرض التحالف العربي في المؤتمر الصحفي صورا لاستهداف ميليشيات الحوثي للسفن التجارية في البحر الأحمر.ولفت المالكي إلى أن الحوثيين يواصلون تهديدهم للملاحة باستخدامهم لزوارق مفخخة وألغام بحرية وصواريخ، هذا إلى جانب وجود قوة خاصة مختصة بعمليات القرصنة واقتياد السفن بالقوة.وشدد المالكي على أن جميع أسلحة الحوثيين المستخدمة في عمليات القرصنة هي إيرانية الصنع، وتشمل طائرات مسيّرة وصواريخ الدفاع الساحلي "نور".