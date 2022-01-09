عربي-دولي

لافروف: موسكو ليست متفائلة بعد التصريحات الأميركية قبيل انطلاق المحادثات

Lebanon 24
09-01-2022 | 06:00
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قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغى ريابكوف إن توقعات بلاده بشأن المحادثات الروسية - الأميركية بجنيف واقعية، وأن موسكو ليست متفائلة بعد سماع تصريحات واشنطن وبروكسل الأخيرة.
 
واعتبر نائب وزير الخارجية الروسي أن تلك التصريحات تثير الاستياء، مضيفا: "لأن أمامنا مهمة وهي التوصل إلى اتفاق بشكل ديناميكي ودون توقف، دون إعطاء الزملاء في الولايات المتحدة وحلف الناتو الفرصة لتعطيل كل شيء، والانغماس في المناقشات التي لا نهاية لها حول نفس الموضوعات التي كانت متراكمة لسنوات وعقود في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".

هذا ومن المقرر أن تجري روسيا وحلف شمال الأطلسي محادثات يوم 12 كانون الثاني في بروكسل إضافة إلى المباحثات الروسية الأميركية حول قضية الضمانات الأمنية والأمن الاستراتيجي في جنيف يوم 10 كانون الثاني.
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