عربي-دولي

بعد رصد أوميكرون.. مدينة صينية تجري اختبارات لـ14 مليوناً

Lebanon 24
09-01-2022 | 07:00
A-
A+
Doc-P-905305-637773222542374067.jpg
Doc-P-905305-637773222542374067.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بدأت مدينة تيانجين الساحلية الصينية القريبة من العاصمة بكين، اختبارات جماعية لسكانها البالغ عددهم 14 مليونا يوم الأحد.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن ثبتت إصابة مجموعة من 20 طفلا وبالغا بـفيروس كورونا، بينهم اثنان على الأقل بالمتحور "أوميكرون".

ومن بين المصابين 15 طالبا تتراوح أعمارهم بين 8 و13 عاما، وموظف بمدرسة وأربعة آباء.

وتعود أول حالتي اصابة تم تأكيدهما في تيانجين لفتاة (10 سنوات) وامرأة (29 عاما) في مدرسة، وكلتاهما مصابة بـ"أوميكرون".

وفي اختبار لاحق للمخالطين لهما تبين أن 18 آخرين جاءت نتيجة اختبارهم إيجابية، و767 جاءت نتيجة اختبارهم سلبية.

وسيتم اجراء اختبارات الفيروس لسكان المدينة على مدار يومين، حسبما ذكرت "الأسوشيتد برس".

وعززت الصين استراتيجيتها بعدم التسامح مطلقا مع كوفيد-19 في الفترة التي تسبق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، التي ستفتتح في 4 شباط في بكين، التي تقع على بعد 115 كيلومترا شمال غربي تيانجين ومتصلة بها بخط سكة حديد عالي السرعة يستغرق أقل من ساعة واحدة.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:30 | 2022-01-09
13:00 | 2022-01-09
12:30 | 2022-01-09
12:00 | 2022-01-09
11:30 | 2022-01-09
11:00 | 2022-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website