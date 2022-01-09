عربي-دولي

كم بلغ عدد المصابين بـ"كورونا" في قارة إفريقيا؟

Lebanon 24
09-01-2022 | 08:30
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سجلت قارة إفريقيا ارتفاعاً في عدد الإصابات بفيروس كورونا، خصوصا بعد ظهور المتحور "أوميكرون"، بحسب هيئة صحية إقليمية.

وكشفت أرقام هيئة الصحة التابعة للاتحاد الإفريقي، التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس الأحد، ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا في القارة الإفريقية إلى 10 ملايين إصابة.

وبحسب الوكالة الفرنسية، فقد أظهرت معطيات المراكز الإفريقية للسيطرة على الأمراض، تسجيل 10,028,508 حالات إصابة حتى أمس السبت، في الدول الـ55 الأعضاء في الاتحاد منذ تفشي الفيروس المسبب لوباء كوفيد-19.

كذلك، سُجلت حصيلة وفيات بلغت 231,157 وفاة، وفق البيانات.

وارتفعت أعداد الإصابة منذ ظهور المتحور أوميكرون شديدة العدوى في جنوب إفريقيا في أواخر نوفمبر، الأمر الذي استدعى فرض قيود جديدة في عدد من دول القارة السمراء.

غير أن معدلات التلقيح في قارة إفريقيا البالغ عدد سكانها قرابة 1.2 مليار نسمة، بقيت منخفضة بسبب عدم إتاحة الجرعات بشكل واسع وتردد المواطنين إزاء تلقي اللقاح.

وكان إحصاء لوكالة رويترز أظهر أن أكثر من 301.83 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 5,828,343 حالة وفاة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في مدينة ووهان، وسط الصين في كانون الأول 2019.
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