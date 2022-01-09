عربي-دولي

قوات مصرية وأميركية تنفذان تدريباً في البحر الأحمر

Lebanon 24
09-01-2022 | 12:00
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نفذت القوات البحرية المصرية والأميركية تدريباً بحرياً عابراً في البحر الأحمر بنطاق الأسطول الجنوبي.
وقال المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة غريب عبد الحافظ غريب، في بيان صحفي نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اليوم الأحد ، إنه "في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للإرتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة، نفذت القوات البحرية المصرية والقوات الأميركية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الجنوبي بالبحرالأحمر وذلك بإشتراك الفرقاطة المصريةالأسكندرية ) والمدمرتين يوأس أس كولي و يو أس أس جانسون دينهام الأميركيتين.
ووفق المتحدث، تضمنت التدريبات مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية المختلفة، ومنها تحليل صورة الموقف بالإضافة إلى تمارين المواصلات، والتدريب على إجراءات الأمن البحري بالبحر الأحمر، ومجابهة التهديدات البحرية غير النمطية، إلى جانب تمرين حماية سفينة تحمل شحنات هامة، والتي أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشتركة على تنفيذ مهامها بدقة وإتقان للحفاظ على أمن وحرية الملاحة بالبحر الأحمر.
وأشار إلى أن تلك التدريبات تأتي تأكيداً على الشراكة الإستراتيجية والعلاقات الثنائية الممتدة بين القوات المسلحة المصرية ونظيرتها الأميركية.
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