17
o
بيروت
17
o
طرابلس
14
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
13
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
16
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
بسبب أوكرانيا.. أميركا تدرس وضع روسيا على قائمة البلدان الخاضعة للقيود الصارمة
Lebanon 24
09-01-2022
|
11:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت وكالة أميركية، اليوم الأحد، أن واشنطن تخطط لفرض عقوبات اقتصادية على روسيا ووضعها على قائمة البلدان الخاضعة للقيود الصارمة مثل سوريا وإيران.
وذكرت وكالة "أسوشيتيد برس" أن المسؤولين الأميركيين أعربوا عن استعدادهم لمناقشة جوانب معينة من سياستهم في أوروبا خلال المفاوضات القادمة مع روسيا، حيث أن القرار الأمريكي القادم بشأن العقوبات سيتحدد بناء على خطوة الكرملين تجاه كييف.
ونقلت الوكالة عن مسؤول أميركي قوله "نحن، بالتنسيق مع حلفائنا وشركائنا، سنفرض على الفور عقوبات جسيمة على الاقتصاد الروسي، بما في ذلك نظامها المالي والقطاعات التي تعتبر بالغة الأهمية للكرملين".
وأضاف قائلا: "قد تشمل حزمة القيود على السلع المصدرة من الولايات المتحدة إلى روسيا، بالإضافة إلى بعض السلع الأجنبية الأخرى".
وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توترا بسبب زيادة وجودها العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهو ما تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين. وتؤكد عدم صحة المخاوف الغربية من إعدادها لغزو أوكرانيا.
المصدر:
سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة
أمطارٌ وثلوج وإنخفاض كبير بالحرارة... متى سيتحوّل الطقس إلى عاصف؟
Lebanon 24
أمطارٌ وثلوج وإنخفاض كبير بالحرارة... متى سيتحوّل الطقس إلى عاصف؟
02:30 | 2022-01-09
09/01/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قرره أحد المصارف "حفاظا على سمعته"
Lebanon 24
هذا ما قرره أحد المصارف "حفاظا على سمعته"
01:45 | 2022-01-09
09/01/2022 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ بارز من خبير اقتصادي.. هذا ما كشفه عن سقف سعر الدولار
Lebanon 24
كلامٌ بارز من خبير اقتصادي.. هذا ما كشفه عن سقف سعر الدولار
04:09 | 2022-01-09
09/01/2022 04:09:35
Lebanon 24
Lebanon 24
دعارة آمنة عبر الأوتوستوب...بين جودات وبنات الخالات
Lebanon 24
دعارة آمنة عبر الأوتوستوب...بين جودات وبنات الخالات
02:30 | 2022-01-09
09/01/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة كبرى تُكشف.. أمرٌ واحد قد يقطع الكهرباء عن كل لبنان!
Lebanon 24
فضيحة كبرى تُكشف.. أمرٌ واحد قد يقطع الكهرباء عن كل لبنان!
07:15 | 2022-01-09
09/01/2022 07:15:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:30 | 2022-01-09
قوات سودانية تحبط محاولة تهريب ذخائر على الحدود مع ليبيا
13:00 | 2022-01-09
بالارقام.. تحقيق لمجلة بريطانية معروفة بدقتها عن العدد الحقيقي لوفيات كورونا بالعالم
12:30 | 2022-01-09
البحرين تعزي مصر بحادث السويس- طور سيناء
12:00 | 2022-01-09
قوات مصرية وأميركية تنفذان تدريباً في البحر الأحمر
11:00 | 2022-01-09
قبيل محادثات جنيف.. 5 مواضيع خلافية بين واشنطن وموسكو
10:30 | 2022-01-09
"إيلان جديد".. جثمان طفل "متحلل" على شاطئ جزيرة يونانية
فيديو
"بوابة جهنم" في تركمانستان لا تنطفئ منذ نصف قرن.. ما قصتها؟ (فيديو)
Lebanon 24
"بوابة جهنم" في تركمانستان لا تنطفئ منذ نصف قرن.. ما قصتها؟ (فيديو)
11:00 | 2022-01-09
09/01/2022 20:49:11
Lebanon 24
Lebanon 24
إنهيار كتلة صخرية على قوارب سياحية! (فيديو)
Lebanon 24
إنهيار كتلة صخرية على قوارب سياحية! (فيديو)
02:00 | 2022-01-09
09/01/2022 20:49:11
Lebanon 24
Lebanon 24
نيزك يحلّق في سماء روسيا! (فيديو)
Lebanon 24
نيزك يحلّق في سماء روسيا! (فيديو)
08:00 | 2022-01-07
09/01/2022 20:49:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact