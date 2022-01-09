بسبب أوكرانيا.. أميركا تدرس وضع روسيا على قائمة البلدان الخاضعة للقيود الصارمة

كشفت وكالة أميركية، اليوم الأحد، أن واشنطن تخطط لفرض عقوبات اقتصادية على روسيا ووضعها على قائمة البلدان الخاضعة للقيود الصارمة مثل سوريا وإيران.وذكرت وكالة "أسوشيتيد برس" أن المسؤولين الأميركيين أعربوا عن استعدادهم لمناقشة جوانب معينة من سياستهم في أوروبا خلال المفاوضات القادمة مع روسيا، حيث أن القرار الأمريكي القادم بشأن العقوبات سيتحدد بناء على خطوة الكرملين تجاه كييف.ونقلت الوكالة عن مسؤول أميركي قوله "نحن، بالتنسيق مع حلفائنا وشركائنا، سنفرض على الفور عقوبات جسيمة على الاقتصاد الروسي، بما في ذلك نظامها المالي والقطاعات التي تعتبر بالغة الأهمية للكرملين".وأضاف قائلا: "قد تشمل حزمة القيود على السلع المصدرة من الولايات المتحدة إلى روسيا، بالإضافة إلى بعض السلع الأجنبية الأخرى".