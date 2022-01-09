عربي-دولي

قائد القوات الجوية: هذه طبيعة مهام قوات حفظ السلام في كازاخستان

Lebanon 24
09-01-2022 | 15:00
A-
A+
Doc-P-905431-637773497909079704.jpg
Doc-P-905431-637773497909079704.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال قائد القوات الجوية بقوات حفظ السلام المبعوثة إلى كازاخستان، الفريق أول أندريه سيرديوكوف، إن قوات حفظ السلام أكملت انتشارها ومهمتها حماية المرافق العسكرية المهمة التابعة للدولة.

وقال الفريق أول أندريه سيرديوكوف، في إفادة مشتركة مع نائب وزيرة الدفاع بكازاخستان الفريق سلطان جمال الدينوف: "في الوقت الحاضر، تقوم وحدات قوات حفظ السلام الجماعية بمهام لحماية المرافق المهمة العسكرية والتابعة للدولة والمرافق الاجتماعية في مدينة ألما آتا والمناطق المجاورة".
وشكر سيرديوكوف جهود الحكومة والقوات الكازاخية على التحرك السريع والاستجابة لحل القضايا التنظيمية، وأشار إلى أن الوحدات ستنفذ المهام حتى يستقر الوضع في الجمهورية تماما.

وكان رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف قد وجه طلبا رسميا إلى منظمة معاهدة الأمن الجماعي لإرسال قوات حفظ سلام إلى البلاد، جراء أحداث العنف غير المسبوقة التي شهدتها أرجاء البلاد وانتشار المسلحين و"المجموعات الإرهابية" فيها.

وأرسل أعضاء المنظمة قوات حفظ سلام جماعية إلى كازاخستان، من روسيا وقيرغيزستان وأرمينيا وبيلاروسيا وطاجيكستان. وتتمثل مهام هذه القوات في حماية المباني الإدارية والدبلوماسية ومساعدة الجيش المحلي في الحفاظ على القانون والنظام، إذ تجري القوات الأمنية الكازاخية عملية واسعة لمكافحة الإرهاب في البلاد لبسط الاستقرار والأمن.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2022-01-09
16:30 | 2022-01-09
15:30 | 2022-01-09
14:30 | 2022-01-09
14:15 | 2022-01-09
14:00 | 2022-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website