عربي-دولي

قوات سودانية تحبط محاولة تهريب ذخائر على الحدود مع ليبيا

Lebanon 24
09-01-2022 | 13:30
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أحبطت قوات الدعم السريع السودانية محاولة تهريب كمية من الذخائر على الحدود مع ليبيا، كانت في طريقها إلى داخل السودان.

كذلك تمكنت القوات السودانية من القبض على شخصين من عصابة تجارة الأسلحة والذخائر التي تنشط في منطقة الحدود بين البلدين.

وذكرت مصادر عسكرية سودانية أنها ضبطت 3638 طلقة مدفع رشاش و357 طلقة دوشكا معبأة في صناديق على متن عربة  يستغلها المهربون لتنفيذ نشاطهم الإجرامي.
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