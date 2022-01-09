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غانتس يخضع لفحص كورونا وحجر منزلي

Lebanon 24
09-01-2022 | 14:00
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خضع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس لفحص كورونا والحجر المنزلي بعد تأكد إصابة أحد مساعديه بالفيروس.
وهذه ليست المرة الأولى التي يدخل فيها غانتس الحجر الصحي المنزلي، حيث حصل له ذلك في الشهر الماضي بعد تأكيد إصابة أحد الأشخاص كان على طائرته لدى عودته من واشنطن، بالفيروس.

وفي وقت سابق، طلب من زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الخضوع للحجر الصحي بعد مخالطته أحد المصابين بفيروس كورونا، حيث أنه تدرب في صالة ألعاب رياضية داخل مبنى الكنيست، قبل أن تتأكد إصابة مدرب كان بقربه.

كما خضع رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، للحجر الصحي، بعدما اتضح إصابة أحد مرافقيه خلال زيارته للإمارات.
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