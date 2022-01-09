16
o
بيروت
18
o
طرابلس
13
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
11
o
النبطية
8
o
زحلة
6
o
بعلبك
14
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
تلميح أميركي بـ"مواجهة" مع روسيا إذا غزت أوكرانيا
Lebanon 24
09-01-2022
|
16:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
لمحت الولايات المتحدة إلى "مواجهة" مع روسيا، قبيل محادثات مرتقبة بشأن أوكرانيا التي تشهد حشدا عسكريا روسيا على حدودها.
وحذر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن روسيا من خطر "مواجهة"، الأحد، قبل بدء المحادثات المقررة في جنيف حول الوضع في أوكرانيا، في ظل توتر شديد.
وقال بلينكن على شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، إن "هناك مسارا للحوار والدبلوماسية لمحاولة حل بعض هذه الخلافات وتجنب مواجهة".
وأضاف: "المسار الآخر هو مسار المواجهة والتداعيات الهائلة على روسيا، في حال جددت اعتداءها على أوكرانيا. نحن بصدد تقييم أي مسار يستعد الرئيس (فلاديمير) بوتن لاتخاذه".
كما قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس على "تويتر"، إن الولايات المتحدة "كانت واضحة مع روسيا بشأن العواقب الهائلة التي ستواجهها إذا غزت أوكرانيا، بما في ذلك التدابير الاقتصادية التي لم نستخدمها من قبل".
تابع
الأكثر قراءة
أمطارٌ وثلوج وإنخفاض كبير بالحرارة... متى سيتحوّل الطقس إلى عاصف؟
Lebanon 24
أمطارٌ وثلوج وإنخفاض كبير بالحرارة... متى سيتحوّل الطقس إلى عاصف؟
02:30 | 2022-01-09
09/01/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ بارز من خبير اقتصادي.. هذا ما كشفه عن سقف سعر الدولار
Lebanon 24
كلامٌ بارز من خبير اقتصادي.. هذا ما كشفه عن سقف سعر الدولار
04:09 | 2022-01-09
09/01/2022 04:09:35
Lebanon 24
Lebanon 24
دعارة آمنة عبر الأوتوستوب...بين جودات وبنات الخالات
Lebanon 24
دعارة آمنة عبر الأوتوستوب...بين جودات وبنات الخالات
02:30 | 2022-01-09
09/01/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قرره أحد المصارف "حفاظا على سمعته"
Lebanon 24
هذا ما قرره أحد المصارف "حفاظا على سمعته"
01:45 | 2022-01-09
09/01/2022 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة كبرى تُكشف.. أمرٌ واحد قد يقطع الكهرباء عن كل لبنان!
Lebanon 24
فضيحة كبرى تُكشف.. أمرٌ واحد قد يقطع الكهرباء عن كل لبنان!
07:15 | 2022-01-09
09/01/2022 07:15:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:59 | 2022-01-09
احتجاجات ومواجهات قرب القصر الرئاسي في الخرطوم
15:30 | 2022-01-09
بلينكن يعلق على أوامر الرئيس الكازاخستاني بإطلاق النار على المشاغبين لقتلهم
15:00 | 2022-01-09
قائد القوات الجوية: هذه طبيعة مهام قوات حفظ السلام في كازاخستان
14:30 | 2022-01-09
الرئيس الفلسطيني يصل شرم الشيخ
14:15 | 2022-01-09
المخاوف تضرب إسرائيل بسبب "حزب الله".. تقريرٌ يكشف ما يحصل
14:00 | 2022-01-09
غانتس يخضع لفحص كورونا وحجر منزلي
فيديو
فيديو يوثّق هجوم وإعتداء لصوص على ممثلة مصرية شهيرة والمخرج يستغيث
Lebanon 24
فيديو يوثّق هجوم وإعتداء لصوص على ممثلة مصرية شهيرة والمخرج يستغيث
14:00 | 2022-01-09
10/01/2022 01:01:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"بوابة جهنم" في تركمانستان لا تنطفئ منذ نصف قرن.. ما قصتها؟ (فيديو)
Lebanon 24
"بوابة جهنم" في تركمانستان لا تنطفئ منذ نصف قرن.. ما قصتها؟ (فيديو)
11:00 | 2022-01-09
10/01/2022 01:01:33
Lebanon 24
Lebanon 24
إنهيار كتلة صخرية على قوارب سياحية! (فيديو)
Lebanon 24
إنهيار كتلة صخرية على قوارب سياحية! (فيديو)
02:00 | 2022-01-09
10/01/2022 01:01:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact