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الإمارات: 2.7 ألاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

Lebanon 24
09-01-2022 | 23:30
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أعلنت وزارة الصحة الإماراتية تسجيل 2.759 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبحسب بيان وزارة الصحة، " 2.759 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 785.625 حالة".

‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالة مصابة وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2.174 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن إجراء 469.401 فحص جديد خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‌‎كما تم تسجيل 913 حالة شفاء جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 753.033 حالة.
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