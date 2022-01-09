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عربي-دولي
أول حكم تشهير ضد متحرش في هذا البلد العربي
Lebanon 24
09-01-2022
|
23:03
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نفذت السعودية أول حكم تشهير ضد مواطن تحرش بامرأة في المدينة المنورة، بعد ثبوت إدانته واكتساب الحكم الصفة القطعية، وذلك عقب عام من إقرار البلاد تعديلاً جديداً على نظام مكافحة التحرش، سمحت بموجبه للقضاة، بالتشهير بمن يدانون بجرائم التحرش.
كان مجلس الوزراء السعودي أضاف في 12 كانون الثاني 2021. فقرة جديدة إلى المادة السادسة من النظام والتي كانت تقضي بالسجن مدة لا تزيد على العامين، وعقوبة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، نصت على أنه «يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية».
وبحسب الحكم الذي نشرته صحيفة محلية، أدانت المحكمة الجزائية في المدينة المنورة مواطناً «بما نسب إليه من التحرش بامرأة، وذلك بلمسها من الخلف والتلفظ عليها ومضايقتها ومعاقبته عن ذلك بسجنه 8 أشهر وتغريمه مبلغ 5 آلاف ريال ونشر العقوبة في الصحيفة» ذاتها.
المصدر: الشرق الأوسط
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