الوجود المسيحي في القدس مهدد... بطريرك القدس للروم الأرثوذكس يكشف السبب

اتهم بطريرك القدس للروم الأرثوذكس في القدس، ثيوفيلوس الثالث، جماعات إسرائيلية متطرفة، بتهديد وجود المسيحيين في البلدة القديمة، في تصريحات رفضها مسؤولون إسرائيليون، أمس، ووصفوها بأنها «لا أساس لها من الصحة».وفي عمود نُشر في صحيفة تايمز أوف لندن، السبت، قال البطريرك، إنه يعتقد أن الهدف هو إخراج المجتمع المسيحي من البلدة القديمة بالقدس، التي تضم مواقع مقدسة لدى الديانات الثلاث، اليهودية والمسيحية والإسلام.وكتب البطريرك في المقال الذي نُشر بعد يوم من الاحتفال بعيد الميلاد المجيد للروم الأرثوذكس: «وجودنا في القدس مهدد». وقال: «كنائسنا مهددة من جماعات إسرائيلية متطرفة... وعلى أيدي هؤلاء المتطرفين الصهاينة يعاني المجتمع المسيحي في القدس كثيراً». وأضاف «إخواننا وأخواتنا ضحايا لجرائم الكراهية. وتتعرض كنائسنا بانتظام للتدنيس والتخريب. ويتعرض رجال الدين لدينا للترهيب المتكرر».وقال مسؤول إسرائيلي، أمس الأحد، إن الواقع على الأرض بالنسبة للمسيحيين يختلف تماماً عن الواقع الذي وصفه البطريرك، مستشهداً ببيان وزارة الخارجية في 22 ديسمبر (كانون الأول) الذي دحض مزاعم سابقة لقادة الكنيسة. وجاء في بيان الوزارة: «منذ يوم تأسيسها، تلتزم دولة إسرائيل بحرية الدين والعبادة لجميع الأديان، بالإضافة إلى ضمان حرية دخول الأماكن المقدسة». وأضاف البيان «بيان قادة الكنائس في القدس مثير للغضب، بشكل خاص بالنظر إلى صمتهم إزاء محنة العديد من الطوائف المسيحية في الشرق الأوسط التي تعاني من التمييز والاضطهاد».وقال البطريرك ثيوفيلوس في عموده، بحسب ما نقلت (رويترز)، إن المتطرفين الذين انتقدهم «لا يمثلون دولة إسرائيل أو الشعب اليهودي»، ودعا إلى أن تظل القدس «مجتمعاً» متنوعاً يشمل المنتمين لليهودية والمسيحية والإسلام.