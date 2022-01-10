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إليكم سبب حريق شقة نيويورك المريع الذي قتل 19 شخصاً!

Lebanon 24
10-01-2022 | 00:30
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قال مسؤولون بمدينة نيويورك، إن 19 شخصا، بينهم تسعة أطفال، لقوا حتفهم وأصيب عشرات آخرون عندما شب بإحدى الشقق في مبنى مؤلف من 19 طابقا في حي برونكس بالمدينة.
وأكد إريك آدامز رئيس بلدية نيويورك، أن 19 شخصا لقوا حتفهم بسبب الحريق الذي اندلع في الساعة 11 صباحا (بتوقيت الساحل الشرقي)، في المبنى الضخم الذي يوفر وحدات سكنية بأسعار ميسرة.
وفي وقت سابق اليوم، قال مسؤولون إن 32 شخصا نقلوا إلى المستشفى لإصابات تهدد حياتهم، وإن إجمالي المصابين بلغ نحو 60.
وقال آدامز في مؤتمر صحفي بعد ظهر الأحد" يبدو كما لو أن هذا نجم عن جهاز تدفئة".
 
وقال مسؤولون، إن الحريق نفسه اندلع في شقة ثم امتد إلى الطابقين الثاني والثالث من المبنى.
ولكن دانييل نيجرو قائد إدارة الإطفاء في المدينة قال للصحفيين، إن الدخان استمر في الانتشار في كل طابق بالمبنى، وذلك على الأرجح بسبب ترك باب الشقة مفتوحا وعانى الضحايا من استنشاق دخان كثيف.
 
وقال نيجرو إن رجال الإطفاء حددوا من خلال الأدلة المادية وروايات السكان، أن الحريق بدأ في جهاز تدفئة كهربائي محمول في غرفة نوم الشقة.
 
المصدر: سبوتنيك
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